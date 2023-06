Harrison Ford ist „gerne nützlich“, will mit 81 noch nicht in den Ruhestand, verabschiedet trotzdem seine bekannteste Rolle

Harrison Ford, der Schauspieler von Kultfigur Indiana Jones, erklärte in einem Interview, warum er mit 81 Jahren nicht in den Ruhestand gehen möchte. Jedoch verabschiedet er sich von einer großen Rolle.

Am 13. Juli 2023 wird der Schauspieler Harrison Ford 81 Jahre alt. Dennoch möchte er weiterhin im Film-Business tätig sein und erklärt, was für ihn sein Beruf so schön macht.

Hier seht ihr einen Trailer zum neuesten Film von Harrison Ford „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“:

„Ich liebe es zu arbeiten“

Harrison Ford kennen viele vor allem als Han Solo aus der Star-Wars-Saga sowie als Hauptfigur in Indiana Jones. Schon bald erscheint mit „Rad des Schicksals“ der 5. Teil des Abenteuer-Franchise.

Trotz seiner 80 Jahre lässt es sich Harrison Ford nicht nehmen, wieder seine ikonische Rolle in dem neuen Film zu spielen.

In einem Interview wurde Ford gefragt, ob er denn in den Ruhestand gehen würde, sobald er 81 Jahre alt wird. Daraufhin erklärte der Schauspieler, warum das für ihn keine Option ist:

Mir geht es nicht gut, wenn ich keine Arbeit habe. Ich liebe es zu arbeiten… Ich fühle mich gerne nützlich. Es ist mein Jones, ich will hilfreich sein. via Deadline

Auf die Nachfrage, was genau der Schauspieler so an dem Job möge, antwortete Ford, dass es die Menschen seien, mit denen man zusammenarbeitet:

„Die Intensität und Intimität der Zusammenarbeit … es ist der gemeinsame Ehrgeiz, der irgendwie aus Worten auf einer Seite entsteht. Ich plane nicht, was ich in einer Szene tun möchte, und ich fühle mich nicht dazu gezwungen, etwas zu tun, aber ich werde von den Dingen, an denen ich arbeite, natürlich beeinflusst.“

Auch wenn Harrison Ford seine Karriere fortführt, bedeutet dennoch der kommende Indiana-Jones-Film einen großen Abschied für den Schauspieler und die Fans. Denn Ford erklärte gegenüber Total Film:

„Dies ist der letzte Film der Reihe, und es ist das letzte Mal, dass ich die Figur spiele. Ich gehe davon aus, dass es das letzte Mal sein wird, dass er [Indiana Jones] in einem Film auftritt.”

Wann erscheint der neue Indiana Jones? Schon bald könnt ihr den neuesten Teil der Filmreihe im Kino anschauen. Am 29. Juni 2023 startet Indiana Jones und das Rad des Schicksals auf der großen Leinwand.

Neben Harrison Ford sind auch die bekannten Schauspieler Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Antonio Banderas, und John Rhys-Davies zu sehen.

