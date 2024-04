Keanu Reeves lehnte ein Filmangebot für 12 Millionen Dollar ab und riskierte damit seine Karriere

Keanu Reeves feierte mit Speed einen seiner größten Erfolge, doch den Dreh von Speed 2 lehnte er ab. Damit waren aber nicht alle glücklich.

Um welchen Film geht es? Obwohl man Keanu Reeves wahrscheinlich eher mit Matrix und John Wick verbindet, war auch ein anderer Film ein großer Erfolg in seiner Karriere. Die Rede ist von Speed, einem Actionfilm aus dem Jahr 1994.

Der Film spielte über 350 Millionen US-Dollar an den internationalen Kinokassen ein und gehörte damals zu den erfolgreichsten Filmen, das Produktionsbudget lag nur bei etwa 30-37 Millionen US-Dollar.

Nach dem der erste Film so ein Erfolg war, wurde auch kurz danach direkt an der Fortsetzung, Speed 2, gearbeitet. Doch als Keanu Reeves sich durch das Drehbuch wälzte, kam er zum Entschluss: das ist nichts für ihn.

Hier könnt ihr den Trailer zu John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves sehen.

Keanu Reeves lehnte die Rolle ab und erzeugte Zorn

Warum lehnte er die Fortsetzung ab? Für den 2. Teil von Speed kam man wieder auf Keanu Reeves zu. Man bot ihm 12 Millionen US-Dollar für die Rolle im 2. Teil. Wie üblich las der Schauspieler das Drehbuch, bevor er sich gegen die Rolle entschied.

Jahre später erzählte er in der Talkshow bei Moderator Jimmy Kimmel von den Gründen, die gegen die Rolle sprachen. Ein Bus wie im ersten Teil von Speed, bringe man schon nicht mit Speed in Verbindung, aber ein Kreuzfahrtschiff sei ja noch langsamer. Am Ende dachte er sich: Das wird nichts – und behielt recht.

Wie kam die Ablehnung an? Die Produzenten und der Regisseur des Films versuchten zunächst, Keanu umzustimmen, doch als dieser final abgelehnt hatte, waren die wohl richtig sauer auf ihn. Wie 3DJuegos berichtet, ging der Zorn von mehreren in Hollywood wohl so weit, dass dadurch die erfolgreiche Filmkarriere von Keanu Reeves gefährdet war.

Wie lief Speed 2 ohne Keanu Reeves? Der Film war zwar kein Flop, aber im Vergleich zum ersten Teil schon ein Reinfall. Der 2. Teil habe etwa 110–160 Millionen US-Dollar gekostet und dabei nur 164,5 Millionen US-Dollar eingespielt. Ein mageres Ergebnis, was wohl auch dazu führte, dass ein 3. Teil der Reihe niemals umgesetzt wurde.

Wie bekannt wurde, würde Keanu Reeves für einen dritten Teil von Speed tatsächlich zur Verfügung stehen, „man braucht nur ein gutes Drehbuch.“ Die Filmrechte an der Reihe sollen inzwischen bei Disney liegen von dort hörte man bislang nichts, was einen dritten Film in naher Zukunft andeutet.

