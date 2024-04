Twitch-Streamer sind 45 Tage ohne Unterbrechung live, kommen auf dumme Idee, stecken Toaster in Brand

Auf Twitch wurde einigen Streamern wohl etwas langweilig und so kamen sie auf eine Idee, die am Ende den Toaster Feuer fangen ließ.

Um wen geht es? Der Brite Tobias James Smith, der unter dem Namen „Tubbo“ streamt, ist ein englischer Content-Creator, der aktuell einen Subathon auf Twitch durchführt. Bereits über 45 Tage ist der Streamer inzwischen ununterbrochen live. Tubbo hat über 5 Millionen Follower auf Twitch und gehört zu den größten Live-Streamern in Großbritannien.

An Tag 45 seines Subathons begann der Streamer, der vor seiner Twitch-Karriere viele Minecraft-Videos veröffentlichte, mit seinem Toaster zu experimentieren.

Streamer ließ Plastikspielzeug in einem Toaster schmelzen

Womit experimentierte der Streamer? Der Streamer und seine Freunde stellten in der Küche einen Toaster auf eine Kochinsel, doch statt sich darin ein britisches Gurkensandwich zu machen, steckten die Streamer Plastikspielzeug in den Toaster und ließen diese schmelzen. Die Zuschauer durften bei der „Will it Toast“ also „Wird es toasten?“-Challenge entscheiden, was in den Toaster kommt.

Auf X ehemals Twitter posierte er noch für ein Bild, ehe das Toasten begann. Tubbo und seine Freunde toasten eine Puppe, dann ein Gel-Auge. Anschließend ging der erste Toaster zu Bruch.

Als Nächstes ließ der Streamer seinen Chat darüber abstimmen, ob Schokolade, Verdauungskekse oder ein Gummi-Quetsch-Ball in den Toaster soll. Der Chat suchte den Gummi-Ball aus.

Wie ging es mit dem Gummi-Ball weiter? Erst qualmte der Toaster ein bisschen, doch die Rauchentwicklung wurde schnell stärker. Die Freunde von Tubbo und er selbst machten sich etwas Sorgen, als die halbe Küche quasi schon voller Qualm war und wedelten wild mit Schneidebrettern den Rauch weg.

Es kam, wie es kommen musste: Der Toaster ging in Flammen auf. Während alle Laut um sich schrien, wurde schon der Feuerlöscher gezückt und die Kamera verdeckt.

Wieso wurde die Kamera verdeckt? Wenn sich jemand auf Twitch verletzt, darf das nicht gefilmt werden, sonst droht ein Bann (via Wenn sich jemand auf Twitch verletzt, darf das nicht gefilmt werden, sonst droht ein Bann (via Twitch ). Wahrscheinlich verdeckten die Streamer deshalb die Kamera .

Während das Bild schwarz blieb, hörte man einen Knall und der Feuermelder ging los. Als die Kamera wieder das Geschehen filmt, ist das Feuer gelöscht. Tubbu und seine Freunde blieben noch kurz in der verrauchten Küche stehen, bevor sie sich entschieden, den Raum zu verlassen.

Auf X teilte er später einen Clip des Moments, in dem der Toaster Feuer fing:

Hat das ganze ein Nachspiel? Bislang erntete der Twitch-Streamer zwar Kritik auf Social-Media, streamt aber noch immer weiter. Auch heute an Tag 47 seinen Livestreams ist er immer noch online. Twitch selbst hat bislang wohl keine Konsequenzen daraus gezogen, dass hier ein gefährliches Verhalten vor einem solch großen Publikum geteilt wurde.

