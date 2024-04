MckyTV verlässt Twitch, aber nicht so richtig – Erklärt, wie es genau weitergeht

Für seinen „endgültigen“ Abschied hat Mcky ebenfalls schon große Pläne: Deutscher Twitch-Streamer lässt sich von One Piece inspirieren, will Fans nach seinem Tod auf Schatzsuche schicken

Abschließend erklärt Mcky noch einmal, dass er die Kritik an seiner Ankündigung durchaus verstehen könne. Er habe in den letzten Tagen sehr viel darüber nachgedacht und berücksichtige Anregungen auch bei der Planung.

Inhaltlich soll sich nicht allzu viel zum geplanten Subathon ändern: Mcky will Streaming-Kollegen in sein Haus nach Madeira einladen, mit ihnen gemeinsam Content produzieren und rund um die Uhr Unterhaltung bieten. So soll es etwa eine LAN-Win-Challenge geben, Kochstreams und coole Projekte geben.

Die Reaktionen fielen jedoch offenbar nicht so aus, wie Mcky sich das vorgestellt hatte. In einem Stream ging er auf Kommentare unter dem Video ein, und erklärte schließlich, dass der Subathon nun doch nicht wie geplant stattfinden werde. Das hätte sonst einen faden Beigeschmack, erklärt der Streamer. Würden Subs reinkommen, hätte er dann immer die Kritik im Hinterkopf.

Der Subathon sollte dennoch das Ende von Mckys Streaming-Karriere markieren: Danach sei er eben kein Twitch-Streamer mehr, würde sich nur ab und zu blicken lassen. Das Projekt sollte auf unbestimmte Zeit laufen, jegliche Unterstützung sei absolut freiwillig. „Ich will niemanden unter Druck setzen“, so Mcky.

In einem Stream am nächsten Tag sagte Mcky den Subathon dann ganz ab, stattdessen soll es jetzt ein großes Abschieds-Event geben.

Was ist jetzt die neue Entwicklung? Am Samstag, dem 6. April, veröffentlichte Mcky ein Statement auf YouTube . Darin erklärte er, dass er nicht völlig von Twitch verschwinden werde und sich niemand unter Druck gesetzt fühlen müsse, den Subathon finanziell zu unterstützen.

