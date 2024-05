Die aktuell beste Gaming-CPU im Angebot: Warum ihr ausgerechnet jetzt zuschlagen solltet

Der Prozessor bietet die maximale Gaming-Performance und ist dabei auch noch effektiver als die Konkurrenz.

Am AMD Ryzen 7 7800X3D kommt zurzeit keiner vorbei, nicht mal der fast doppelt so teure Intel Core i9-14900K. Wenn ihr für euren Gaming-PC die beste CPU wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen. So günstig wie aktuell bei Mindfactory war die nämlich noch nie.

Das ist das Angebot: Bei Mindfactory zahlt ihr für den AMD Ryzen 7 7800X3D gerade nur noch 335€ und damit so wenig wie noch nie zuvor!

Das macht den Ryzen 7 7800X3D zur besten Gaming-CPU

Im absoluten High-End-Segment sind die Unterschiede zwischen Prozessoren oft nur schwer festzustellen. Für gewöhnlich kommt nämlich zuerst eine andere Komponente wie die Grafikkarte an ihr maximales Leistungsvermögen. Dennoch lohnt sich der Vergleich, gerade weil die Preisunterschiede auch bei CPUs teilweise enorm sind.

Hier die 3 Punkte, die den Ryzen 7 7800X3D so besonders und gut machen:

Überraschend effizient: Dabei ist nicht nur die Leistung besser, sondern auch der Stromverbrauch geringer. Ihr spart also auch auf lange Sicht Geld mit der CPU.

Leicht zu kühlen: Ein geringer Stromverbrauch geht auch mit weniger Wärme einher. Den Ryzen 7 7800X3D könnt ihr daher auch kostengünstig und platzsparend kühlen.

Dank des einzigartigen 3D V-Caches erreicht der Prozessor Top-Leistungen bei geringem Stromverbrauch.

Auch die Tech-Redaktion der GameStar hat die Gaming-CPU ausführlich getestet und kam dabei zu dem folgenden Fazit:

Mit dem Ryzen 7 7800X3D gelingt AMD das erwartete Kunststück, sich selbst gleich doppelt zu übertreffen. So ist der 7800X3D in Spielen bei der 720p-Auflösung nicht nur minimal schneller als der 7950X3D, sondern gleichzeitig noch effizienter und klar günstiger. Damit dürfte er außerdem seinen extrem beliebten Vorgänger Ryzen 7 5800X3D als gefragteste Gaming-CPU ablösen. Man darf allerdings gespannt sein, wie gut die Verfügbarkeit letztlich ausfallen wird, gerade in Anbetracht der vermutlich großen Nachfrage.

