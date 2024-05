„Hat kurzzeitig eine Leere gefüllt“ – Twitch-Streamer Unge sagt, er war süchtig nach OnlyFans

Wie kam er davon los? Unge deutet an, dass er sich in seiner damaligen Beziehung einsam und abgelehnt fühlte, und sich daher zu OnlyFans flüchtete. Er habe es jedoch geschafft, damit aufzuhören, als der Konsum solcher Inhalte ein Problem für seine damalige Partnerin wurde.

Unge ging es aber nicht nur darum, Inhalte auf der Plattform zu konsumieren. Offenbar chattete er auch mit den OnlyFans-Models. So sagt er: „Die Aufmerksamkeit von diesen Menschen zu bekommen, hat kurzzeitig eine Art Leere in mir gefüllt, den Wunsch nach Anerkennung.“

OnlyFans ist im Grunde ein soziales Netzwerk, das es Content-Schaffenden erlaubt, ihre Profile zu monetarisieren. Für eine monatliche Gebühr können Abonnenten Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte einsehen.Über das Abo hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, Trinkgelder dazulassen oder in Privat-Nachrichten mit den Content-Schaffenden zu chatten (oder mit deren Ghostwriter via SRF ).

Was ist gerade bei Unge los? In der Nacht auf den 16. Mai 2024 berichtete Unge auf X , ehemals Twitter, von drei Frauen, die ihm seit Jahren das Leben schwermachen sollen. Unter anderem ging es dabei auch um seine Ex-Freundin, mit der er bis Anfang 2023 in einer Beziehung war.

