Deutsche Twitch-Streamerin erklärt, warum sie mit OnlyFans aufgehört hat, obwohl sie 10.000 € im Monat verdiente

Im Januar 2021 wurde JenNyan zum Twitch-Event Rustplatz eingeladen, was ihr einen enormen Boost verschaffte. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl ihrer Zuschauer im Schnitt um 316 % (via SullyGnome ). Doch auch nach Ende des Events blieben die neuen Zuschauer.

Wer ist die Streamerin? JenNyan gehört zu den größeren weiblichen Streamern im deutschen Twitch. Sie erreicht im Schnitt 1.500 bis 2.500 Zuschauer (via SullyGnome ). Die Streamerin zeigt viel Rollenspiel in Games wie Rust und GTA 5 Online. Sie ist jedoch auch bekannt dafür, offen über ernstere Themen zu sprechen, wie ihre psychische Gesundheit oder den Erfahrungen von Frauen im Gaming.

