Deutscher Twitch-Streamer testet, wie leicht man auf OnlyFans Geld verdienen kann – Macht fast 1.000 $ in 7 Tagen

Auf Twitter bedankt sich der Content Creator für die Unterstützung und erklärt, mittlerweile schon “Fans” in dreistelliger Höhe zu haben. Auf Twitch wolle er dennoch weiterhin der “lustige Hakan” bleiben (via Twitter ).

Am Ende der Woche hatte Hakan immerhin 908 US-Dollar verdient. Abzüglich des Anteils von OnlyFans blieben davon am Ende umgerechnet 687 €. Den Account betreibt er auch nach Ende des Experiments (Stand: 7. März 2023).

Wie lief das Experiment ab? Hakan startete schon mit einer gewissen Reichweite: so hatte er auf Twitch bereits fast 5.000 Follower, auf seinem Haupt-Twitter-Account sind es sogar etwas mehr. Außerdem gab der 24-Jährige an, bereits erste Erfahrungen mit dem Verkaufen von erotischen Bildern zu haben.

Seltix meint, in Wahrheit säßen am anderen Ende jedoch oft nicht die attraktiven Models, sondern Mitarbeiter von OnlyFans-Agenturen, die den “lästigen Teil” übernehmen würden – vom Chat mit den Kunden bis hin zum mühsamen Heraussuchen der passenden Fotos und Videos.

Was war das für ein Experiment? Seltix wollte wissen, wie leicht es ist, Geld auf OnlyFans zu verdienen. Ursprünglich wollte er einen Selbst-Versuch wagen, fühlte sich dann aber doch nicht so ganz wohl mit der Idee.

