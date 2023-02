Streamerin wurde für anzügliche Inhalte von Twitch gebannt – Sagt: Jetzt sei es dort schlimmer denn je

Die Streamerin Jenelle “Indiefoxx” Dagres (27) wurde im Juni 2021 permanent von Twitch gebannt, weil sie zu freizügig auftrat. Nun kritisiert sie die Plattform, dort gehe es schlimmer als zu ihrer Zeit zu, nur sei es mittlerweile normalisiert.

Wie kam es zu dem Bann? 2021 tobte auf Twitch eine erbitterte Rivalität zwischen den Streamerinnen Jenelle “Indiefoxx” Dagres und Kaitlyn “Amouranth” Siragusa. Beide Streamerinnen zeigten ähnliche Inhalte: Planschten in Hot Tubs, leckten in kontroversen ASMR-Streams an ihren Mikrofonen und schrieben sich die Namen ihrer Abonnenten auf den Körper.

Indiefoxx warf ihrer Konkurrentin vor, sie zu kopieren und sich an ihrer Kreativität zu bereichern. Die Rivalität endete, als die heute 27-Jährige wegen einer Kleiderpanne im Juni 2021 permanent gesperrt wurde, Amouranth hingegen wurde zu einer der größten Streamerinnen überhaupt.

In einem Interview mit der US-Seite Dexerto erklärte Amouranth, sie habe sich rechtzeitig zurückgenommen und auf sicherere Inhalte gesetzt, während Indiefoxx die Grenzen immer weiter ausgetestet habe. Die wiederum wechselte nach ihrer Sperre zu YouTube.

Jetzt meldet sich die gebannte Streamerin zu Wort: Das sei alles Unsinn und auf Twitch ginge es sexueller denn je zu.

Ein Jahr zuvor, im Juni 2020, hatte auch der ehemalige Superstar von TwitchDr Disrespect einen Perma-Bann kassiert. Die Gründe dafür sind bis heute nicht ganz klar.

Wie lief die Sache aus der Perspektive von Indiefoxx ab? Via Twitter reagierte die Streamerin auf den Artikel von Dexerto, um einige Sachen klarzustellen. So habe Amouranth sie keineswegs “geködert”, immer provokativere Inhalte zu zeigen.

Stattdessen sei sie damals wegen eines ganz normalen ASMR-Streams gebannt worden, knapp eine Woche nachdem Amouranth und sie für die “Ear Licking”-Streams gesperrt worden waren. Normalerweise sei das nur Anlass für einen eintägigen Bann gewesen, so Indiefoxx.

Was hat sie zu Amouranth zu sagen? Die YouTuberin sieht sowohl ihre ehemalige Rivalin als auch Twitch als solches ziemlich kritisch. Dass Amouranth sich zurückgenommen habe, sei ein absoluter Witz. Im Gegenteil, sie und andere Streamerinnen würden jetzt sexueller auftreten denn je.

Der einzige Unterschied sei, dass dieses Auftreten mittlerweile normalisiert sei, niemanden kümmere es mehr, wenn Amouranth bann-würdige Auftritte hinlegen würde. Wir haben euch die Tweets an dieser Stelle eingebunden:

Her saying she "pulled back" is an absolute joke. She and everyone else are doing more sexual stuff than ever. The only difference is it's normalized now. My friends send me clips every day of her doing ban-worthy sfuff but nobody cares because they know she'll never be banned