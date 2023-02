Der größte deutsche Streamer sagt, er habe Spaß an Twitch – Aber nur wenn das Geld stimmt

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Das sind die Schattenseiten: Für seinen Erfolg ist der Berliner Streamer bereit, Opfer zu bringen. So gibt EliasN97 zu, seine sozialen Kontakte etwas zu vernachlässigen. Allerdings achte er schon darauf, eine gewisse Balance zu halten: So sei es ihm wichtig, regelmäßig Zeit mit seiner Freundin, seine Kumpels und seiner Familie zu verbringen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was steckt hinter dem Erfolg? Der Erfolg von EliasN97 kommt nicht von ungefähr. Er habe viel Ehrgeiz, seine Projekte seien zukunftsbasiert, in den nächsten Jahren wolle er noch größer werden, so der Streamer.

Wie startete die Karriere von EliasN97? Der Streamer macht kein Geheimnis daraus, dass es nicht unbedingt auf seinem Wunschzettel stand, Content Creator zu werden. So sagt er, er habe nicht etwa angefangen, weil er Spaß am Streamen gehabt hätte.

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Karriere und Leben von MontanaBlack in 2 Minuten: Was macht ihn aus?

Innerhalb von zwei Jahren wurde Elias “EliasN97” Nerlich (25) zum größten Streamer im deutschen Twitch. Dabei war das Streamen ursprünglich nur eine Auflage in seinem Vertrag als E-Sportler bei Hertha BSC. In einem Stream sprach er nun über seinen Erfolg auf Twitch, nachdem der Streamer MontanaBlack sich ausgiebig über Newcomer auf Twitch ausgelassen hatte.

Insert

You are going to send email to