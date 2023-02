Twitch: Sogar die eigenen Fans kritisieren MontanaBlack für arrogante Aussagen zu Newcomern

Marcel „MontanaBlack“ Eris war lange Zeit der erfolgreichste, deutsche Streamer auf Twitch. Er sagt jetzt in einem Stream, viele würden ihn und seinen Erfolg sehen und glauben, sie könnten ihm nacheifern und die schnelle Mark verdienen. Aber diese Leute könnten „nichts“. Sie seien irrelevant und langweilig, der Markt sei ohnehin „übersättigt“. Diese Aussagen bringen ihm Kritik der eigenen Fans ein.

Für welche Aussagen wird MontanaBlack nun kritisiert? Der Streamer vergleicht in einem Stream das heutige Twitch mit dem von früher. Er meint mit „früher“ offenbar die Streaming-Plattform um das Jahr 2018 herum.

„Früher“, als es noch einen anderen Gaming-Markt gab, bestand Twitch nur aus Gaming. Heute spiele sich vieles auf Twitch in „Just Chatting“ ab:

Twitch war damals halt noch Gaming. Eigentlich fast nur Gaming und das war halt einfach geil, Diggah. Und es liegt halt auch einfach daran, dass jetzt jeder Heiopei, jeder irrelevante Schwanz, denkt, seine große Karriere startet auf Twitch, weil sie mich sehen, weil sie Leute wie Carsten sehen, weil sie Leute wie Elias sehen oder andere erfolgreiche Streamer und sich denken: „Jo, was der kann, das kann ich auch“ – Nein! Du kannst gar nix, du bist einfach ein irrelevanter Hurensohn. Niemand interessiert sich für dich.“

MontanaBlack ergänzt: Der Markt sei sowas von übersättigt auf allen Plattformen, weil Leute die „schnelle Mark riechen“. 90 % der Leute, die mit dem Streamen anfangen würden, hätten rein finanzielle Interessen. Sie wollten „auf Krampf Geld verdienen.“

Wie reagiert er auf Kritik? Noch im Stream wird MontanaBlack im Chat mit Kritik an seiner Position konfrontiert. Darauf reagiert er, indem er auf seinen besonderen Erfolg hinweist:

„Du bist ja auch voll drin in der Szene, Diggah. Hab ich ganz vergessen. Du als außenstehender Zuschauer weißt natürlich ganz genau Bescheid, was hinter den Kulissen abgeht. Ich hab’s ganz vergessen, Diggah. Wie kann ich nur als größter Streamer oder mitgrößter Streamer Deutschlands, der meistgefolgte Kanal auf Twitch. Wie kann ich es nur wagen, diese These aufzustellen?“

Hat er mit den Aussagen recht? MontanaBlack hat mit der Aussage recht, dass sich Twitch verändert hat:

In den letzten 365 Tagen war „Just Chatting“ mit Abstand die größte Kategorie auf Twitch – mit 3,1 Millionen Stunden war es doppelt so groß wie das größte Spiel LoL

2018 war „Just Chatting“ mit 141.000 Stunden die Nummer 11 unter den Kategorien – Fortnite war mit 1,35 Millionen Stunden etwa 9-mal größer

Die meisten Kategorien auf Twitch bestehen aus Spielen: LoL ist eine Kategorie, Destiny ist eine andere Kategorie. “Just Chatting” ist aber eine Kategorie, in der “nur geredet” und nicht gespielt wird. Seit 2020 ist “Just Chatting” durchgehend die größte Kategorie auf Twitch.

Es ist also richtig, dass sich Twitch verändert hat und sich lange nicht mehr nur um Gaming dreht. Prominente Figuren auf Twitch wie Amouranth oder HasanAbi haben nur am Rande was mit Gaming zu tun. Sogar eigentliche Gaming-Streamer wie Asmongold verbringen viel Zeit damit, über Dinge zu sprechen, die weit außerhalb des Gamings liegen, wie den Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard.

Aber MontanaBlack spielt hier eine wichtige Rolle:

In den letzten 365 Tagen war MontanaBlack 348 Stunden in „Just Chatting“ zu sehen, fast 4-mal so oft wie in seinem meistgespielten Spiel „FIFA 23“

2018 war MontanaBlack 618 Stunden in Fortnite unterwegs, und gar nicht in „Just Chatting“

Er kritisiert also eine Entwicklung, bei der er selbst, zumindest in Deutschland, ein absoluter Vorreiter ist.

MontanaBlack räumt denn auch ein: Der Gaming-Markt habe sich in den letzten Jahren verändert. Wie man aus seinen Twitter-Beiträgen weiß, hat er weitgehend die Lust an seinen früheren “Stamm-Spielen” wie Call of Duty oder Fortnite verloren. Glücksspiel darf er auf Twitch aufgrund rechtlicher Probleme nicht mehr zeigen.

MontanaBlack nennt Elias als einen “der guten Streamer”, dabei streamt der frühere FIFA-Profi erst seit 2021 regelmäßig auf Twitch.

„Geld zu Kopf gestiegen“ – „Selbst Angst, irrelevant zu werden“

Was stört die Leute an den Aussagen? Unter dem YouTube-Video von „Die Crew“, die seine Streams sichten und Highlights auf YouTube veröffentlichen, kommt viel Kritik an den Aussagen des 34-jährigen Streamers auf.

Es heißt, MontanaBlack sei das „Geld zu Kopf gestiegen“ – Er sei „neidisch auf Leute“, die an ihm vorbeiziehen und habe selbst Angst, irrelevant zu werden.

Nach der Definition von MontanaBlack sei ja Elias Nerlich (Eli97N) auch ein totaler Newcomer, der erst seit 2020 streame. Dabei sei der ja an MontanaBlack vorbeigezogen.

Ein anderer Nutzer sagt: MontanaBlack beleidige Leute, die anfangen zu streamen. Wer denke er denn, wer er ist? Etwa Gott, der darüber entscheide, wer streamen dürfe und wer nicht?

Andere stellen fest: MontanaBlack sei zu stark in den alten Zeiten festgefahren.

Das steckt dahinter: Normalerweise bekommt MontanaBlack für solche Aussagen viel Zustimmung, auch wenn er vulgär auftritt, stört es die Kommentatoren in seinen Highlight-Stimmen normalerweise nicht.

Was seine eigenen Fans aber hier stört ist es, dass MontanaBlack neuen Leuten sagt, sie seien „irrelevant und langweilig“ und sie sogar beschimpft, denn dadurch entsteht die Idee, dass ihm keiner mehr auf seinem Weg nachfolgen kann. Denn „der Markt ist übersättigt.“

Viele Fans von MontanaBlack sehen ihn aber offenbar als eine Art von Vorbild, dem sie nacheifern möchten. Wenn ihnen diese Option versperrt ist, schreckt das ab.

Außerdem ist es schon ironisch, dass ausgerechnet MontanaBlack jetzt die Kommerzialisierung von Twitch bemängelt, während es weltweit wenige Streamer gibt, die derart kommerziell auftreten wie MontanaBlack und mit ihrem Geld, das sie über Twitch einnehmen, protzen:

So hat MontanaBlack einen Shop, in dem er eigene Merchandise-Artikel verkauft

bewarb dubiose NFT-Projekte

gibt regelmäßig durch, wie viel er ans Finanzamt abdrücken muss

fällt immer wieder durch eine rein materialistische Weltsicht auf

Dass er jetzt sagt, anderen ginge es um „die schnelle Mark“ und nicht mehr darum, „Twitch rein als Hobby“ zu betreiben, wirkt aus seinem Mund schwierig.

Selbst wenn MontanaBlack mit einigen Aussagen recht hat, scheint er nicht in der Position zu sein, anderen vorzuwerfen, sie seien „auf die schnelle Mark“ aus oder zu kritisieren, dass sich Twitch „nicht mehr nur um Gaming dreht”.

Denn bei beiden Entwicklungen, „Just Chatting statt Gaming“ und einer starken Kommerzialisierung ist MontanaBlack ein absoluter Trendsetter auf Twitch.

Diese Schiene erst voll zu fahren und dann Nachfolgern vorzuwerfen, der „Markt sei übersättigt“ wirkt widersprüchlich. Das erklärt, warum seine Zuschauer hier so heftig reagieren.

Nach den meistgesehene Stunden in den letzten 365 Tagen ist MontanaBlack die Nummer 4 in Deutschland. Mit Eliasn97, der seit 2021 regelmäßig streamt, hat ihn genau so ein Newcomer überholt, dem er eigentlich nach seiner Definition kaum Chancen einräumt auf Twitch erfolgreich zu sein:

