Streamer wird von Twitch gebannt, weil er ein rassistisches Wort gegen Weiße sagt – Bekommt jetzt aber Preis dafür

Man sieht hier Twitch in einer Zwickmühle: Beim Versuch nach allen Richtungen fair zu sein, übertreibt man es da – in den Augen der Kritiker – mit den Strafen, indem Twitch Dinge gleichsetzt, die nicht gleich sind:

Warum ist das so ein Thema? Für Leute, die politisch links stehen, scheint die Diskussion überhitzt zu sein, weil hier das in ihren Augen harmlose Wort „Cracker“ genauso bestraft wird wie andere rassistische Schimpfwörter.

Ich werde öfter Cracker genannt als jeder von euch anderen, verdammten weißen kleinen Cracker-Bitches in meinem Chat, okay?

Die genaue Herkunft des Wortes in seiner rassistischen Ausprägung ist etwas unklar, in jedem Fall hat sich Cracker als rassistisch-abwertende Bezeichnung für „weiße Menschen“ etabliert.

Was ist das für ein Schimpfwort? Es handelt sich um das Wort „Cracker“ oder auch „Cracka“. Im Deutschen ist das ein völlig unverfängliches Wort, das ein „Biskuit-ähnliches Gebäck“ beschreibt, was zum Knabbern: Etwas, das so schön knackt, wenn man reinbeißt.

