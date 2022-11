Streamer (31) gilt als moralische Instanz auf Twitch – Streitet Vorwurf ab, mit Minderjähriger geschlafen zu haben

Der 31-jährige Hasan Piker ist unter dem Namen „HasanAbi“ ein beliebter Politik-Streamer auf Twitch, der linke Ansichten hochhält. Am 23. September beschuldigt ihn die Influencerin „lavlunee“, als 24-Jähriger mit ihrer damals 17-jährigen Freundin geschlafen zu haben. Diese Vorwürfe gelangten am 14. November an die Öffentlichkeit. HasanAbi reagierte noch am selben Tag und streitet alles ab.

Was sind das für Vorwürfe? Am 14. November zeigte der Streamer ChudLogic einen Screenshot von einer Nachricht, die lavlunee am 23. September via Discord geschrieben hat.

In dieser Nachricht beschuldigt lavlunee den Politik-Streamer HasanAbi mit ihrer damals 17-jährigen Freundin geschlafen zu haben. Den Namen der Person nennt sie nicht.

Vorwurf kommt nicht von angeblichem Opfer selbst, sondern von einer Bekannten

Wer ist lavlunee? lavlunee, die auch als Lavender oder lavenderlunee auftritt, bezeichnet sich selbst als Künstlerin und Feministin. Sie betreibt einen instagram-Account mit 101.000 Followern und ist auch auf Twitter aktiv.

Zusätzlich nutzt sie Patreon, um Tagebucheinträge, Essays und freizügige Inhalte zu veröffentlichen, die nur zahlende Unterstützer sehen können. Für ihre Aussagen zu Themen wie Sexismus und Rassismus war sie in der Vergangenheit in die Kritik geraten (via Twitter).

Auf Discord schrieb sie am 23. September:

Ich finde Hasans Empörung über alles wirklich lustig, weil er mit meiner Freundin geschlafen hat, als sie so 17 war und er 24. lavlunee

Ein Clip des Streams, in dem die Nachricht zu sehen ist, erschien daraufhin im LivestreamFail-Subreddit und löste dort eine Diskussion mit hunderten von Kommentaren aus. Viele Nutzer bezweifeln den Wahrheitsgehalt der Anschuldigungen.

Was ist das für ein Subreddit? r/LivestreamFail ist die größte allgemeine Community zum Thema Streaming auf reddit und hat 1,6 Millionen Mitglieder. Dort werden hauptsächlich Clips aus Streams auf Twitch oder YouTube gepostet und diskutiert.

Wenn ein Thema dort hochkocht, ist es ein guter Indikator dafür, was die Streaming-Community gerade beschäftigt. Aktuell gibt es im Livestream-Fail mehrere Threads zu dem Thema um HasanAbi, die größten Threads haben 3.500 und 2.600 Upvotes und bis zu 700 Kommentare.

Viele Streamer und Streamerinnen verfolgen genau, was auf Livestreamfails passiert und nutzen die Reichweite des Diskussionsforums auch gezielt, um ihre Popularität zu steigern. Es existiert eine Art Hassliebe zwischen Streamern und Forum.

HasanAbi reagierte noch am selben Tag auf die Vorwürfe. Er bestritt nicht nur deren Echtheit, sondern deutete auch an, dass lavlunee wegen Verleumdung verklagt werden könnte.

HasanAbi spricht von Verleumdung

Das sagt HasanAbi zu den Vorwürfen: Zu Beginn seines Streams vom 14. November ging HasanAbi auf die Anschuldigungen ein, und bezeichnete sie als frei erfunden.

Ich weiß, was die Anschuldigungen sind. Sie sind komplett wahnsinnig. Sie sind falsch. Dazu kommen wir noch. Sie sind außerdem total illegal. HasanAbi

Hasan erklärte, er wisse, auf welche Person sich die Vorwürfe beziehen. Er gab zu, die junge Frau gedatet zu haben. Sie sei zum Zeitpunkt, als er sie kennengelernt habe, jedoch nicht 17 gewesen, sondern 19. Er selbst soll damals 25 gewesen sein und nicht 24.

Die Identität der Person möchte Hasan zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgeben. Er deutete jedoch an, dass es sich um eine allgemein bekannte Person handeln könnte. Die junge Frau soll keiner seiner Fans gewesen sein, somit habe es auch keine Machtdynamik zu seinen Gunsten zwischen ihnen gegeben, so Hasan.

Die Bekanntheit der Frau soll offenbar groß genug sein, dass ein solcher Vorfall über die Streaming-Bubble hinaus Aufmerksamkeit bekommen würde. HasanAbi erklärte auch, dass derartige Behauptungen rechtliche Konsequenzen für lavlunee haben könnten.

Es ist schwer, hier nichts zu sagen. Aber wenn man bedenkt, wer die Person ist, sind die Anschuldigungen hier so psychotisch, dass es in die verdammten Mainstream-Nachrichten käme. Und diese Person würde wahrscheinlich auf eine größere Summe Geld verklagt werden. Nicht von mir nebenbei bemerkt… Dafür, dass sie diesen Unsinn erfunden hat. HasanAbi

Streamer sagt: Alter der Beteiligten wurde manipuliert, um Skandal zu erzeugen

Die Discord-Nachricht von lavlunee bezeichnet HasanAbi als Lüge und wirft ihr vor, die Zahlen bewusst verändert zu haben, um damit eine Reaktion zu erzielen. Hätte sie das wahre Alter genannt, so der Streamer, hätten sich die Leute kaum für den „problematischen Altersunterschied“ interessiert.

Damit habe sich lavlunee laut HasanAbi jedoch selbst in einen rechtlich problematischen Bereich begeben.

Aber sie wusste das, also musste sie [die Zahlen] frisieren, um es illegal zu machen. Was wiederum ein Verbrechen ist. […] Was sie im Grunde sagt, ist, dass ich ein Verbrechen begangen habe. Und das ist nicht nur eine komplette Erfindung, sie weiß, was die Wahrheit ist und hat beschlossen, sie ein wenig zu manipulieren, damit sie mich verleumden kann. HasanAbi

HasanAbi erklärt zudem, die Vorwürfe seien so haltlos, dass sich nicht einmal seine schlimmsten Kritiker darauf gestürzt hätten: Der kontroverse Politik-YouTuber Destiny, mit dem HasanAbi sich 2019 zerstritt, hat sich ebenfalls zu den Anschuldigungen geäußert.

Wer ist Destiny? Hinter dem Namen steckt der YouTuber Steven Kenneth Bonnell II, ein politischer Kommentator aus den USA. Er gilt als kontroverse Persönlichkeit und wurde im März 2022 permanent von Twitch gebannt. Auf YouTube hat er 583.000 Abonnenten, die seine politischen Talks verfolgen.

Destiny soll sich schon in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen haben, dass die Anschuldigungen gegen HasanAbi öffentlich gemacht werden, obwohl seit einiger Zeit eine Fehde zwischen Destiny und HasanAbi schwelt.

Der Streamer Destiny.

Frau von der Vorwürfe kamen, rudert zurück, sagt: HasanAbi habe nichts Illegales gemacht

Was sagt lavlunee zu den Vorwürfen? lavlunee postete einige Stunden vor Bekanntwerdens ihrer Anschuldigungen gegen HasanAbi ein Statement auf ihrem Patreon-Account. Darin geht sie hauptsächlich auf ihre Vorwürfe gegen Destiny ein.

lavlunee erklärte, sie habe infolge ihrer Vorwürfe gegen Destiny „hunderttausende“ Nachrichten erhalten, in denen sie manipuliert oder beschimpft wurde.

Aus dieser Erfahrung will lavlunee nun die Konsequenzen ziehen und sich aus Teilen der Öffentlichkeit zurückziehen. Sie plant, auf unbestimmte Zeit nicht mehr auf Twitch zu streamen und möchte sich auch von Twitter verabschieden.

Ihre Accounts auf YouTube und Patreon sollen allerdings erhalten bleiben. Dort möchte sie ihre eigenen Inhalte weiterentwickeln (via patreon).

Ihre Vorwürfe gegen HasanAbi entkräftet sie und erklärt, er habe nichts Illegales oder Unmoralisches getan:

Hasan Piker hat mit meiner sehr jungen Freundin geschlafen, als er nicht so jung war. Es war legal. Aber er hat Männer öffentlich angeprangert, die viel weniger getan haben. lavlunee via patreon

Destiny hatte im September einen geheimen Call zwischen mehreren großen Streamern veröffentlicht, in dem unter anderem über HasanAbi gesprochen wurde. Darin wurde auch angedeutet, dass schädigende Informationen zu einigen bekannten Streamern existieren würden, deren Veröffentlichung jedoch noch zurückgehalten wurde.

