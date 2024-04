„Kann mich Zuhause nicht mehr wohlfühlen“ – MontanaBlack erklärt, warum er lieber draußen streamt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Deutschland ist Swatting strafbar und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden (via Anwalt.org ). Das reicht MontanaBlack jedoch nicht. Er sagt, er fühle sich im Stich gelassen und müsse nun eben die Konsequenzen ziehen.

Den Tätern geht es oft darum, die Reaktionen der Streamer live zu verfolgen. Für die Betroffenen stellt Swatting oft eine enorme psychische Belastung dar . Es handelt sich dabei also keineswegs um einen harmlosen Scherz. In den USA kam es bei einem Swatting-Vorfall sogar schon zum Tod eines Unbeteiligten.

2024 setzt sich der Trend fort: MontanaBlack streamt deutlich weniger, dafür aber mehr IRL. Vergangenes Jahr war der Streamer im Schnitt 4-Mal die Woche für je 5 Stunden auf Sendung. Im laufenden Jahr zeigte sich MontanaBlack im Schnitt nur noch knapp 3-Mal pro Woche, Tendenz sinkend. IRL machte in diesem Zeitraum mehr als ein Drittel seines Contents aus, fast 38 % (via TwitchTracker ).

Nach seinem verhängnisvollen Auftritt bei der gamescom 2022 gewann er jedoch zusehends Spaß an IRL-Streams. So begeisterte er 60.000 Zuschauer mit einem Tierpark-Besuch oder überwand seine Höhenangst beim Achterbahn-Fahren.

Was hat es mit dem draußen Streamen auf sich? Gemeint sind sogenannte IRL-Streams, bei denen sich Streamer in der „echten Welt“ bewegen. MontanaBlack sah man lange hauptsächlich in seiner „Zentrale“, seinem in Neonlicht getauchten Streaming-Zimmer.

