Zuschauer wollen eine Twitch-Streamerin swatten, schicken die Polizei stattdessen zu ihren Großeltern

Swatting ist ein anhaltendes Problem auf YouTube und Twitch. Immer wieder werden Streamer Opfer der vermeintlichen Scherzanrufe. Manchmal trifft es jedoch auch völlig Unbeteiligte, wie der Fall der Streamerin Caitlin “supcaitlin” zeigt: Unbekannte schickten die Polizei zu ihren Großeltern.

Was ist Swatting? Dabei handelt es sich um einen gefährlichen Trend, unter dem vor allem größere Streamer und Streamerinnen leiden. Manche berichten sogar, regelrecht traumatisiert zu sein.

Zuschauer verständigen die Polizei und erfinden einen Notfall an der Adresse des Streamers: da heißt es dann, jemand wolle sich oder anderen etwas antun, es gäbe eine Geiselnahme oder gar eine Bombendrohung.

Bei derartig schwerwiegenden Gefährdungen rückt eine Spezialeinheit der Polizei aus. Diese Einheiten heißen im Englischen SWAT, was der Praktik ihren Namen verlieh. Der “Witz” dabei ist, dass die völlig ahnungslosen Content Creator von bewaffneten Einsatzkräften überrascht werden und ihre Reaktion live im Stream verfolgt werden kann.

Im schlimmsten Fall trifft es jedoch völlig Unbeteiligte.

Zuschauer hatten die falsche Adresse

Was ist jetzt passiert? Wie die Streamerin am 18. Januar auf Twitter berichtete, habe es am Vorabend einen Polizei-Einsatz bei dem Haus ihrer Großeltern gegeben. Offenbar waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass Caitlin selbst dort lebt.

Wie geht es den Großeltern? Die Streamerin gab Entwarnung, ihren Großeltern gehe es gut. Allerdings würden die beiden nicht allzu gut Englisch sprechen, weswegen sie sehr verängstigt und verwirrt von dem Einsatz seien.

Das Internet sei ein sehr beängstigender Ort, so Caitlin.

Was kann man dagegen tun? Swatting ist sowohl in Deutschland als auch in den USA eine Straftat. Doch die Strafen greifen erst, wenn der Schaden bereits entstanden ist. Wirklich viele Möglichkeiten, um Swatting zu verhindern, gibt es nicht.

Content Creator werden angehalten, besonders auf ihre Privatspähre zu achten, möglichst wenig Informationen über sich preiszugeben und vielleicht sogar ihre IP-Adresse mithilfe von VPN zu verstecken.

Einige Streamer werden proaktiv und verständigen von sich aus die Polizei, um sich auf eine Art “Anti-Swatting-Liste” setzen zu lassen. So sind die Einsatzkräfte gewarnt, dass es sich um einen üblen Scherz handeln könnte, wenn ein Notruf für diese Adressen eingeht.

Davon berichtet etwa der Streamer iamlucid auf TikTok. Er habe genug davon gehabt, seine ganze Familie zu gefährden, wenn er live geht.

Swatting auch in Deutschland

Obwohl das Phänomen vor allem in den USA verbreitet ist, hat das Swatting längst auch hierzulande Einzug gehalten. Auch die Verständigung anderer Einsatzkräfte, wie etwa der Feuerwehr, fällt unter diesen Begriff.

So gibt es aktull auch viel Aufregung um einen der größten Streamer Deutschlands: so berichtet die Bild-Zeitung, dass ein Unbekannter monatelang eine Rentnerin mit Pizza-Lieferungen und Feuerwehr-Einsätzen terrorisiert haben soll, weil er unter ihrer Adresse Marcel “MontanaBlack” Eris vermutete.

Am Mittwoch, den 20. Januar, soll er dann beim echten MontanaBlack einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst haben. Wie das Ganze rechtlich aussieht, hat der Anwalt Christian Solmecke auf YouTube aufgearbeitet.

Auch die deutsche Streamerin Anissa Baddour (25) alias “AnniTheDuck” musste im vergangenen Jahr eine Erfahrung mit Swatting machen. Der Feuerwehr-Einsatz erwischte sie jedoch nicht zu Hause, sondern in einer Pizzeria, in der sie gerade einen ganz besonderen Koch-Stream abhielt.

