Jemand hat für eine Karte in Magic the Gathering 3 Millionen Dollar gezahlt – Ist nur für einen Spielmodus zugelassen

Magic the Gathering ist eines, wenn nicht das beliebteste Kartenspiel auf dem Markt. Für eine mächtige, aber seltene Karte hat ein Spieler ganze 3 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt. Und dabei kann die Karte nur in einem einzigen Spielmodus genutzt werden.

Um welche Karte geht es? Wer sich schon länger mit Magic the Gathering auseinandersetzt, wird es bereits ahnen: Es geht um die Karte Schwarzer Lotus .

Die spezielle, hier verkaufte Version ist insofern besonders, da sie 1993 in den Umlauf kam und eine der seltenen, limitierten Alpha-Editionen ist. Die Gradingfirma Certified Guaranty Company, besser bekannt als CGC, zertifizierte die Karte und gab ihr eine Pristine 10 . Unter anderem aufgrund ihrer Seltenheit, aber auch, weil die Karte im bestmöglichen Zustand ist.

Hier seht ihr, welche Karten in Magic the Gathering bisher den höchsten Verkaufswert hatten:

Für 3 Millionen Dollar Matches in einem Zug gewinnen

Warum ist sie so wichtig? Schwarzer Lotus ist eine hochbegehrte Karte unter Magic-the-Gathering-Spielern. Mit ihr kann man ein Match nämlich in einem Zug gewinnen.

Dafür muss die Karte mit einer Geländekarte Gebirge ausgespielt werden:

Man opfert den Schwarzen Lotus für 3 grüne Mana

Für 2 grüne Mana wird die Karte Blutzoll gespielt

gespielt Man bezahlt 19 Leben für 19 farblose Mana

Mit den 19 farblosen, einem grünen und dem roten Mana des Gebirges spielt man Feuerball

Das fügt Gegnern in nur einem Zug 20 Schaden zu. Im modernen Commander-Modus von Magic the Gathering ist das zwar auch viel, aber noch nicht Spiel beendend.

Allerdings darf Schwarzer Lotus aktuell nur in einem einzigen Spielmodus genutzt werden: Vintage, der ursprünglichen Version des Spiels. Aber auch in Vintage darf die Karte nur genau einmal pro Deck verwendet werden.

In Vintage hat jeder Spieler aber auch genau 20 Leben. Der perfekte Einsatz von Schwarzer Lotus kann also in einer Runde – sogar schon der Eröffnungsrunde – den Gegner vom Feld fegen.

Neuer Rekord – Für Sammelkartenspiele allgemein

Wer hat die Karte gekauft? Der Name des Käufers ist leider nicht bekannt. Der Instagram-Account der Kartenspiele-Abteilung der CGC gab nur bekannt, dass der Verkäufer Adam Cai von Pristine Collectibles den Deal einfädelte.

Ist der Kaufpreis etwas Besonderes? Der Kaufpreis von 3 Millionen Dollar ist definitiv etwas Besonders und bricht auch den vorherigen Preisrekord für eine Sammelkarte allgemein: 2022 wurde bei einer Auktion die 1952 veröffentlichte Karte #311 Mickey Mantle aus dem Spiel Topps für 1.253.185 US-Dollar versteigert.

2023 berichtete MeinMMO auch über den damals höchsten Preis für Schwarzer Lotus: Jemand erstand die Karte mit einer Signatur für insgesamt 540.000 Dollar. Zuvor lag der Rekord für die Karte bei 510.000 Dollar. Sogar für die Herr-der-Ringe-Kollaborationskarte Der eine Ring wurden nur 100.000 Dollar im Internet geboten.

Aktuell gibt es in Magic the Gathering so einige Kollaborationen mit Filmen und Videospielen, nicht nur mit Herr der Ringe. Zuletzt wurden Karten des Vocaloid Hatsune Miku angekündigt. Vergangenes Jahr konntet ihr euch aber auch über eine Kollaboration zu Baldur’s Gate 3 freuen.

Spieler von Baldur’s Gate 3 zocken das Game nach wie vor mit Gusto. Über das Ende eines tragischen Begleiters gibt es jetzt neue Informationen: Ihr kämpft in Baldur’s Gate 3 stets gegen ein schlimmes Schicksal, aber für einen beliebten Begleiter ist das das beste Ende