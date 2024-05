Das, was ihr in Baldur’s Gate 3 eigentlich verhindern wollt, ist das beste Ende für einen beliebten Begleiter

Lazarus, oder Withers , sagt etwa, dass er noch Spuren der alten Karlach in dem Gedankenschinder spüren kann. Genauer noch: Er meint, Gedankenschinder hätten eigentlich keine Seele. Dieses spezielle Geschöpf, also der Karlach-Schinder, schon.

Nach außen macht das keinen Unterschied, es bedeute aber: Die Seele ist fort und das sei in Faerûn von Bedeutung, dort seien Seelen und Götter real. Karlach sei dann weg, an ihrer Stelle gebe es einen Gedankenschinder, der denkt, er sei Karlach.

In Baldur’s Gate 3 versucht ihr das ganze Spiel über, die „Zeromorphose“ zu verhindern, also zu einem Gedankenschinder zu werden. Nur ein Charakter will das eigentlich wirklich, denn es bedeutet ihre Freiheit: Karlach. Ein paar Textzeilen, die vermutlich kaum jemand je zu Gesicht bekommt, zeigen das.

