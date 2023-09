Baldur’s Gate 3: Die beste Szene mit Karlach habt ihr alle verpasst – und sie ist extrem gruselig

Die wohl unheimlichste Szene in Baldur’s Gate 3 haben die meisten von euch verpasst. Dabei spielt Karlach die Hauptrolle – und benimmt sich wie besessen.

Baldur’s Gate 3 steckt voller kleiner und größerer Geheimnisse und viele davon sind noch gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Das kann zum einen daran liegen, dass sie sehr gut versteckt sind, zum anderen aber daran, dass manche Inhalte auch schlicht noch ein wenig verbuggt sind.

Jetzt ist jedoch eine Szene aufgetaucht, die wohl die Unheimlichste in ganz Baldur’s Gate 3 sein könnte. Denn Karlach durchbricht dabei die vierte Wand – und erkennt, dass sie in einem Spiel ist.

Spoilerwarnung: Der Artikel enthält Spoiler zu Karlach und dem Spielverlauf von Baldur’s Gate 3. Ihr wurdet gewarnt.

Was ist das für eine Szene? Die Szene beginnt vermeintlich harmlos. Karlach fragt euren Hauptcharakter, ob sie etwas ausprobieren kann. Es geht dabei um eine „Technik“, die sie testen möchte – etwas, das sie von Zariels Klerikerin gelernt hat. Das sei aber „nichts Unheimliches, keine Sorge.“ Es ist eine Methode, um herauszufinden, ob jemand die Wahrheit sagt oder lügt. Wenn man zustimmt, sagt sie noch, dass das ein „Spaß“ wird:

„Steh einfach entspannt. Schau mir in die Augen. Und dann …“

Ab dann wird es gruselig. Denn Karlach wendet langsam ihren Blick von eurem Charakter ab – und schaut stattdessen direkt in die Kamera. Sie schaut euch, den Spieler oder die Spielerin vor dem Bildschirm an und behält ihren Blick auch unangenehm direkt auf euch gerichtet.

Entsprechend adressiert sie die folgenden Fragen auch an euch in der realen Welt und nicht mehr an den Hauptcharakter.

Sie fragt euch zuerst nach eurem Namen – und ihr könnt den eures Hauptcharakters angeben. Aber da stellt Karlach direkt klar, dass das eine „alberne“ Antwort ist.

Ihr könnt sagen, dass das Ganze plötzlich recht unerwartet ist, worauf sie nur meint:

„Gute Geschichte, guter Sex, das ganze Leben – das alles teilt sich das Element des Unerwarteten. Gewöhne dich daran.“

Dann scheint irgendetwas beim Zauber nicht zu stimmen und Karlach wirkt für einen Moment verwirrt – nur um dann zu sagen, dass der Zauber vermutlich „zum ersten Mal richtig funktioniert“.

Karlach hat ziemlich finstere Fähigkeiten. Sie erreicht euch hinter dem Bildschirm.

Im Anschluss wird Karlach deutlich ruhiger und nachdenklicher. Sie wirkt, als würde sie wahres Verständnis erlangen – und gleichzeitig davon überwältigt werden. Sie spricht davon, dass sie zum ersten Mal das „Grand Design“ versteht und dass das gar nicht ist, was sie dachte.

Die Gefährtin beginnt die Götter ihrer Welt in Frage zu stellen: Sind das wirklich die Götter? Kann man sich darüber sicher sein?

„Ich sehe … ein großes Netz. Sich überkreuzende Linien, Permutationen, und dahinter, Chaos. Und dann die Hand, die entscheidet: Ja, Nein. Aber sie kennt sich selbst kaum.“

Damit „entzaubert“ Karlach gerade Baldur’s Gate 3. Ein großes Netz an möglichen Entscheidungen, die nach Chaos aussehen. Eine Hand, die diese Entscheidungen fällt – unser Cursor.

„Sag mir – sag es mir jetzt. Weißt du, wie das hier alles endet? Du, ich, dieses Abenteuer?“

Karlach begreift, dass ihr vor dem PC bereits das Ende dieses Abenteuers kennt. Und sie will, dass ihr dieses Wissen mit ihr teilt und ihr sagt, wie es für sie zuende gehen wird. Sie wirkt dabei zunehmend panisch und fordernd. Und dann fragt sie: „Hast du das hier schonmal getan?“

Der Dialog ist auf schwer zu beschreibende Art beklemmend und gruselig, hat aber immer wieder amüsante Geheimnisse eingestreut. So spricht sie davon, dass das Abenteuer ungefähr „Hundert Stunden, vielleicht etwas mehr oder etwas weniger“ dauern wird – was in etwa der Spielzeit eines zügigen Durchlaufs von Baldur’s Gate 3 entspricht.

Sie beendet das Gespräch dann mit einer finalen Frage, die gleichzeitig anklagend und versichernd wirkt: „Dir macht das hier Spaß, nicht wahr?“

Bestätigt man das mit „Ja“, dann freut sie sich übertrieben: „Dankt den Götter. Dankt den Göttern. Wir haben’s geschafft! Hört alle her, wir haben es geschafft! JA!“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die Quintessenz dieses Dialoges ist klar: Karlach ist mit dieser Technik in der Lage zu erkennen, dass sie nur Teil eines „Spiels“ ist, selbst wenn sie die genauen Umstände nicht begreifen kann und versucht, das mit ihrem Wissen zu beschreiben.

Sprecherin von Karlach sagt: Szene sei “schwer zu triggern”

Wann spielt die Szene? Das ist noch nicht ganz klar. Sicher scheint allerdings zu sein, dass man diesen Dialog niemals während des ersten Spieldurchlaufs zu sehen bekommt. Man muss Baldur’s Gate 3 mindestens einmal erfolgreich abgeschlossen haben, um überhaupt eine Chance auf diesen Dialog zu haben – ein zweiter Spielstand ist also notwendig.

Die genauen Start-Bedingungen für diesen Dialog sind allerdings noch im Unklaren. Er soll laut der Synchronsprecherin von Karlach „schwer zu triggern“ sein – und bisher haben ihn auch nur wenige zu Gesicht bekommen.

Die Szene macht Karlach gleich nochmal deutlich interessanter – und ist zugleich wohl der gruseligste Moment in ganz Baldur’s Gate 3, der auf der einen Seite zwar witzig, auf der anderen Seite aber äußerst beklemmend sein kann.

Wie hat euch diese Szene gefallen?