Anni The Duck verliert in wenigen Stunden einen guten Teil ihrer Fans, den sie sich über 7 Jahre aufgebaut hat

Die Twitch-Streamerin AnniTheDuck hat in den letzten Tagen einen massiven Verlust an Followern auf verschiedenen Plattformen verzeichnet, darunter YouTube, Twitch, Instagram und TikTok. Dieser Verlust wurde durch Vorwürfe, insbesondere von ihrer Ex-Freundin Reved, über ihre frühere Beziehung ausgelöst.

Wo hat sie ihre Fans verloren? Eine Plattform, auf der sie die meisten Fans verloren hat, ist ihr YouTube-Kanal. In den letzten Tagen hat sie insgesamt über 56.000 Abonnenten verloren (via Nindo). Grund für den starken Verlust sind die Vorwürfe, die unter anderem ihre Ex-Freundin Reved über die ehemalige Beziehung der beiden erhoben hat.

Wie sehr Reved unter der Beziehung gelitten haben soll, könnt ihr hier nachsehen:

Über 100.000 Follower auf allen Plattformen verloren

Wie sieht es auf anderen Plattformen aus? Auch auf anderen Plattformen hat die Streamerin eine große Menge an Followern verloren, und es beläuft sich mittlerweile auf deutlich über 100.000 verlorene Follower auf all ihren Plattformen. Auf Twitch hat sie seit dem 05. Mai über 29.000 Follower verloren (via Nindo).

Auf Instagram hat es die Streamerin ebenfalls hart getroffen. Dort hat AnniTheDuck bisher über 66.000 Follower verloren, und die Tendenz ist auch hier weiterhin sinkend (via Nindo). Auch ihr TikTok-Kanal ist nicht verschont geblieben – dort hat sie ebenfalls über 24.000 Follower verloren (via Nindo).

Wie geht es in Zukunft weiter? Ob und wie die Streamerin AnniTheDuck in Zukunft weitermachen möchte, ist bisher noch nicht bekannt. Es bleibt daher abzuwarten, ob sie ihren Content demnächst wieder normal weiterführen möchte.

Was jedoch schon bekannt ist, dass das Drama weitergehen wird, denn Streamer wie beispielsweise Mowky möchten in Zukunft alle Beweise gegen Anni öffentlich machen. Doch nicht nur ihre ehemalige beste Freundin Mowky war geschockt von dem Statement. Auch ihre Ex-Partnerin Reved war unzufrieden mit dem damit. Was sie dazu zu sagen hat, könnt ihr hier nachlesen: „Das Statement war ein Schlag ins Gesicht“ – Reved ist schockiert von dem, was Anni The Duck sagt