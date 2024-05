„Das Statement war ein Schlag ins Gesicht“ – Reved ist schockiert von dem, was Anni The Duck sagt

Twitch-Streamerin AnniTheDuck veröffentlichte am 9.05. ein ausführliches Statement, in dem sie auf öffentliche Vorwürfe einging. Ex-Freundin Reved zeigt sich schockiert von dem Statement.

Warum ist Reved geschockt von dem Statement? Am 9.05. veröffentlichte die Twitch-Streamerin Anni The Duck ein Statement auf ihrem YouTube-Kanal. Dabei behandelte sie hauptsächlich Vorwürfe ihrer Ex-Freundin Reved, die angegeben hatte, dass sie sehr unter der Beziehung gelitten habe.

In ihrem Statement berichtet Anni The Duck, dass sie es immer nur gut gemeint habe mit Reved und viele der Aussagen nie so gemeint habe, wie sie bei Reved angekommen sind.

So sagte Anni The Duck etwa, sie habe Reved bei deren Frisur oder Make-Up nur Tipps geben wollen, so wie das Freundinnen mit ihr gemacht hätten, das sei nicht als Kritik gemeint gewesen. Zudem sei es offenbar unmöglich, richtig zu reagieren, wenn die Lebensgefährtin sage, sie wolle Sport machen, um abzunehmen. Jede Aussage, so Anni The Duck, sei hier wohl falsch.

“Wenn 20 Menschen dich dauerhaft und immer falsch verstehen, eventuell liegt’s dann an dir?”

Auf X postete Reved nun ein Statement und zeigt sich schockiert. Das Statement sei ein Schlag ins Gesicht. Anni The Duck versuche:

den Kontext zu verdrehen

die Verantwortung auf andere abzuwälzen

ihre eigenen Fehler zu relativieren.

Dennoch sagt Reved, dass sie nicht überrascht davon sei, dass Anni THe Duck versuche, Tatsachen zu verdrehen und ihre Fehler nicht anzuerkennen.

Weiterhin sagt Reved, dass es doch unwahrscheinlich sei, dass ehemalige Freunde einstimmig ähnliche Erfahrungen gemacht haben nd alle es falsch interpretiert haben.

Reved erklärt die Aussagen für “inakzeptabel”. Sagt, Anni The Duck würde damit Missbrauch relativieren. Und es sei sehr kritisch, dass die 26-Jährige diese Aussage offenbar selbst glaube.

Ob und wie Reved sich noch einmal zu der Thematik äußert, steht noch nicht fest, so wolle sie noch einige Nächte darüber schlafen. Offenbar macht es Reved zu schaffen, dass es wieder um “sehr private Informationen und Moment” gehen würde, wenn sie sich noch mal äußert.

Warum Streamerin Reved unter der Beziehung gelitten habe könnt ihr hier nachsehen:

Das Drama um AnniTheDuck ist noch nicht vorbei

Wie reagieren andere Influencer auf das Statement? Das gesamte Drama rund um AnniTheDuck wurde von ihrer ehemaligen besten Freundin Mowky losgetreten.

Diese hatte bereits vor dem Statement in einem ihrer Streams auf Twitch verkündet, dass, wenn Anni sich nicht einsichtig zeigen sollte, sie alle Beweise öffentlich machen wolle.

Auf X postete sie am Abend des 9.05., dass sie jetzt mit Unterstützung von Anwälten und weiteren Betroffenen alle Beweise sammeln und aufbereiten würde. Diese sollen dann der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.

Neben zahlreichen Influencern meldete sich auch ein ehemaliger Mitarbeiter über X zu Wort, der namentlich im Statement von AnniTheDuck erwähnt wurde.

Dieser berichtet von vielen der von Anni getroffenen Aussagen aus seiner Sicht und gibt an, dass er seine Aussagen beispielsweise durch Screenshots beweisen könne.

Das sind Reaktionen aus der Community: Bei der Community kam das Statement insgesamt eher nicht so gut an. Vor allem wird häufig von Zuschauern kritisiert, dass man das Gefühl habe, dass Anni The Duck die Verantwortung nur auf die betroffenen Personen abgewälzt habe.

So schreiben einige Nutzer unter dem Statement-Video auf YouTube:

Dr.Taurian schreibt: Funny, dass das Statement genau so aussieht wie es Mowky predicted hat

TheMightyMana kommentiert: Bestes Gaslighting Tutorial auf Youtube.

gehtdinixio3445 merkt an: Fazit: alle sind Schuld außer Anni. Sogar die Katzen.

