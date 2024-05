Diablo 4: Tier List für Season 4 – Builds für die besten Klassen im Endgame

In unserer Tier List zu Season 4 in Diablo 4 zeigen wir euch, welche Klassen und Builds im Endgame am stärksten sind. Dazu gibt es eine kurze Beschreibung, was die Builds so drauf haben und was sie so gut macht.

Was sind die besten Klassen in Season 4? Zum Start der Season dominieren vor allem Totenbeschwörer die Spitze der Tier List und haben gleich drei Builds im S-Tier, wenn es um den Endgame-Content geht. In den Leaderboards hatten zum Ende von Season 3 die Zauberinnen die Nase vorn.

Wer erstellt die Tier List? Wir beziehen unsere Daten von maxroll.gg, wo die Liste mit Tests und Mathematik erstellt wird. Hinter den Daten stecken die Experten Wudijo, Northwar, Facefoot, Raxxanterax, und Chewignom. Einer von ihnen zeigte nach dem PTR die stärksten Builds in Season 4 für jede Klasse.

Die Tier List umfasst alle Endgame-Aktivitäten in Diablo 4. Für PvP, Speed-Grinds und den schnellsten Weg auf Stufe 100 sind die Builds nicht immer am besten geeignet.

Hier seht ihr eine aktuelle Tier List für das Endgame in Diablo 4. Quelle: maxroll.gg

Was bedeutet „S“ bis „F“? In der Tier List werden die Builds in Buchstaben kategorisiert. In diesem Fall steht „S“ für die besten Builds, während „F“ die schlechtesten kennzeichnet.

Die besten Barbaren-Builds im Endgame von Season 4

A-Tier: Doppelschwung-Barbar

Der Build setzt auf den gleichnamigen Skill und eignet sich hervorragend für alle Inhalte, sogar besser als viele andere Builds. Ihr schlagt dabei mit besonders hoher Geschwindigkeit zu, wenn auch eher im kleinen Bereich, zerlegt aber jeden Gegner, der euch vor die Klingen läuft. Einziges Manko: Die Defensive ist etwas niedriger als bei vergleichbaren Builds, aber immer noch stark.

A-Tier: Dornen-Barbar

Der Dornen-Build bietet eine einzigartige Variante des nahkampforientierten Spielstils, für den die Klasse bekannt ist. Während andere Barbaren in die Schlacht stürmen und ihre Gegner mit ‍Wirbelwind in Stücke reißen, geht dieser Build das Ganze entspannter an und nutzt Dornen als Schaden. Basis-Skill ist hier der Hieb („Bash“).

A-Tier: Hieb-Barbar

Mit dem neuen Crafting-System erlebt der Hieb-Build in Season 4 einen Aufschwung. Der Skill erhält einen größeren Wirkungsbereich und profitiert stark von den Aspekten „Adaptability“ und

‍„Moonrise“, welche jedoch erstmal freigeschaltet werden müssen. Mit Hieb („Bash“) räumt ihr dann aber alles aus dem Weg, was euch in die Quere kommt.

