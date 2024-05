Diablo 4 Season 4: Härtung und Vollendung – So macht ihr eure Items zu God Rolls

In Diablo 4 steht die neue Season 4 vor der Tür, die zahlreiche Neuerungen ins Spiel bringt. Auch das Crafting-System wird überarbeitet. Wie die beiden Mechaniken „Härtung“ und „Vollendung“ funktionieren, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Season 4 „Frische Beute“ startet in zwei Wochen und mittlerweile kennen wir auch das neue Thema: Es wird sich alles um die Eisenwölfe drehen, was viele schon vermutet haben. In der neuen Season wird zudem das wichtigste Feature von Diablo 4 grundlegend verändert: Items und Itemization, also euer Loot.

Das Crafting-System in Diablo 4 erhält ebenfalls eine große Überarbeitung. Mit den beiden neuen Crafting-Mechaniken baut ihr richtig starke Items und verbessert sie noch weiter. Wir erklären, wie die Systeme funktionieren.

Was ändert sich in Season 4? In Season 4 soll es insgesamt weniger Affixe geben und die Anzahl an Affixen auf Items selbst wird reduziert. Was das Crafting betrifft, kommen zwei neue Mechaniken ins Spiel:

Mit dem „Tempering“ (Härtung) fügt ihr Items neue Affixe hinzu

Mit dem „Masterworking“ (Vollendung) wertet ihr die Werte eurer Affixe auf.

„Härtung“ fügt Items Affixe hinzu

Was mache ich mit „Härtung“? In der Welt von Sanktuario findet ihr Härtunganleitungen als Drops bei den meisten Aktivitäten. Wenn ihr sie erlernt, könnt ihr sie bei den Schmieden benutzen, um die Qualität eurer Ausrüstung zu erhöhen und sie an eure Builds anzupassen.

Die Härtung fügt einem Item einen der verfügbaren Affixe hinzu. Ahnengegenstände können zwei gehärtete Affixe aus verschiedenen Kategorien bekommen. So könnt ihr euch richtig starke Items bauen, ohne ewig auf gute Loot-Drops hoffen zu müssen.

Für das Härten benötigt ihr neben den Anleitungen ein paar Materialien, die ihr bereits kennt. Erlernte Handwerksanleitungen könnt ihr so oft benutzen, wie ihr wollt. Jede Anleitung enthält eine kleine Anzahl Affixe, die sechs verschiedenen Kategorien entsprechen:

Waffen

Angriff

Verteidigung

Mobilität

Vielseitigkeit

Ressource

Nachfolgend seht ihr einige Screenshots zur Veranschaulichung des „Härtung“-Systems von der Blizzard-Website und aus dem vergangenen Livestream:

Die Rezepte bringen immer eine Gruppe von Affixen mit. Quelle: Blizzard Vor und nach der “Härtung”. Quelle: Blizzard Livestream Ganz unten seht ihr, wie oft ihr ein Item härten könnt. Quelle: Blizzard

„Vollendung“ verbessert Affixe auf Items

Was mache ich mit „Vollendung“? Mit der Vollendung wertet ihr eure Items beim Schmied auf, was den Wert aller Affixe steigert. Insgesamt gibt es 12 Upgrade-Stufen und mit jeder 4. Stufe wird eines der ausgerüsteten Affixe sogar massiv verbessert. Dadurch kann es sein, dass ihr richtig hohe Rolls bekommt – sogar über den ursprünglichen „Max Roll“ hinaus.

Laut Blizzard wird das Affix, das den Bonus erhält, blau. Wenn ihr dasselbe Affix erneut verbessert, wird es gelb, und verbessert ihr es ein drittes Mal, wird es in seltenen Fällen orange.

Für die „Vollendung“ braucht ihr allerdings bestimmte Materialien, die ihr durch das Zerlegen von Items und aus der „Grube“ bekommt – eine neue Endgame-Aktivität in Season 4.

Für die “Vollendung” braucht ihr spezielle Materialien. Quelle: Blizzard “Vollendung” kann für richtig hohe Rolls sorgen. Quelle: Blizzard Livestream

Das ist das Ziel davon: Die Entwickler schreiben auf der Website, dass die Anzahl der Drops von Monstern generell verringert werden, die Items aber an sich mächtiger seien. Das Ziel sei es, dass die Spieler mehr Zeit mit dem Kämpfen verbringen, als mit dem Aussortieren. Zusätzlich sind die Goldkosten beim Verzaubern dann auf einen maximalen Wert begrenzt und die Materialkosten beim Schmied geringer.

Auf dem PTR (Public Test-Realm) haben Spielerinnen und Spieler die neuen Features, die in Season 4 dazukommen, Anfang April bereits getestet. Und die kamen bei den meisten richtig gut an. Es kommen insgesamt allerdings so viele neue Änderungen in Diablo 4 hinzu, dass manche Spieler nach dem PTR meinten: Das wirkt wie ein ganz neues Spiel.

