„Diablo 4 ist jetzt signifikant besser“ Season 4 begeistert Experten und Spieler, aber das bringt ein Problem mit

Blizzard testet gerade die neue Season 4 auf dem PTR von Diablo 4. Die nahezu einhellige Meinung in der Community ist: Alles ist nun besser, Diablo 4 macht wieder richtig Spaß. Viele warten nun aber einfach auf den Release und lassen das Spiel so lange liegen.

Das macht Season 4 besser:

Einer der größten Kritikpunkte an Diablo 4 seit Release sind das Endgame und der Loot. Hier setzt Blizzard nun an: Das Loot-System wird vollkommen überarbeitet und es kommen neue und verbesserte Endgame-Aktivitäten hinzu.

Der Handel wird deutlich erweitert, ihr könnt ab Season 4 fast sämtliche Items mit anderen Spielern handeln. Uber Uniques bleiben aber weiterhin an euch gebunden. Materialien für die Beschwörung von Uber Bossen werden jedoch vermutlich deutlich wichtiger.

Dazu gibt es etliche Balance-Änderungen an den Klassen und neue Items, die bisher nutzlose Builds stärken. Ihr findet hier die vollständigen Patch Notes des PTR und in der Übersicht die wichtigsten Infos zu Season 4:

Das sagen die Spieler: Seit dem 2. April ist der PTR von Diablo 4 offen und jeder kann auf dem PC die neuen Features von Season 4 testen. Schon nach dem ersten Tag waren so gut wie alle Experten absolut begeistert.

Kurz vorm Ende der Test-Phase teilen Spieler ihre Erfahrungen zum PTR. Auf Reddit etwa heißt es: „So viel Spaß hatte ich in Diablo 4 noch nie.“ Das Spiel gehe in die richtige Richtung, Blizzard habe endlich verstanden, was Diablo 4 sein solle.

Der Diablo-Streamer und Kritiker DarthMicrotransaction (kurz: DM) geht in seinem Fazit zu den neuen Features zu Season 4 tiefer ins Detail (via YouTube). Er meint, Diablo 4 sei nun „effektiv aus der Beta raus.“ Die für ihn wichtigsten Punkte:

Builds wie Beschwörer-Nekromanten seien nun endlich stark, das habe gefehlt.

Die neuen Höllenfluten seien gefährlicher, aber auch deutlich voller. So hätte das Feature von Anfang an sein sollen. XP und Loot zu farmen sei hier nun ideal.

Der Handel werde neu entfacht, weil nun starke Items zum Craften und Boss- sowie Crafting-Materialien wichtiger werden und handelbar sind.

Diablo 4 habe mit Season 4 nun einen starken Kern, auf den man weiter aufbauen könne. DM fasst seinen Eindruck so zusammen:

Alles in allem stehe ich sehr positiv dem gegenüber, was ich auf dem PTR gesehen habe. […] Das hätte schon der Launch des Spiels sein sollen, jetzt kommen sie vom Defizit zurück und bauen darauf auf. Wir müssen noch sehen, wie die Mechaniken von Season 4 damit interagieren, ob noch etwas geplant ist oder ob der PTR schon die ganze Season 4 darstellt. […] Die Basis des Spiels ist nun deutlich solider. DarthMicrotransaction

Blizzard hat das Thema von Season 4 auf dem PTR noch nicht gezeigt, weil die grundlegenden Änderungen im Fokus stehen sollen. Laut Dataminern sollen die Eisenwölfe aus Diablo 2 und Diablo 3 eine Rolle spielen (via wowhead).

Season 4 ist so gut, dass die aktuelle Season 3 für viele den Reiz verliert:

„Leute hören komplett mit Diablo 4 auf bis Season 4 kommt“

Auf Reddit teilen die Spieler mit, dass sie durch Season 4 nun wieder richtig Lust aufs Spiel bekommen haben – was ein Problem darstellt. Denn in der aktuellen Season 3 sei Diablo 4 einfach noch nicht so gut.

Viele würden deswegen nun einfach ganz aufhören und warten, bis die neue Season startet: „Ich habe überlegt, zu Season 3 zurückzukommen bis Season 4 startet […] aber die aktuelle Version führt sich grauenhaft an.“

Einige meinen, sie hätten genau deswegen nicht den PTR gespielt. Sie wollen sich nicht den Spaß an Season 3 verderben und Season 4 zum Launch zu entdecken, sei dann viel aufregender.

Der Start von Season 4 wurde durch den PTR und die geplanten Tests der neuen Features um einen Monat verschoben. Sie erscheint nun erst am 14. Mai statt wie ursprünglich angedacht im April. Für neue Spieler ist das jedoch ein Vorteil, vor allem für jene, die mit dem Game Pass erst angefangen haben. Hier findet ihr ein paar Tipps: Wer mit dem Game Pass jetzt mit Diablo 4 anfängt, sollte unbedingt ein paar Dinge vor Season 4 erledigen