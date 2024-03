Der Game Pass spült neue Spieler zu Diablo 4 – Die fragen, warum alle das Spiel hassen, bekommen hunderte Antworten

Vor 9 Monaten ist mit Diablo 4 der neuste Teil der beliebten Action-RPG-Reihe an den Start gegangen. Kurz darauf hagelt es Kritik für das Spiel und Blizzard, die bis heute anhält. Neue Spieler fragen sich nun, warum eigentlich – denn Diablo 4 sei in einem tollen Zustand.

So steht es gerade um Diablo 4:

Warum beschweren sich die Spieler trotzdem? Besonders zu Release war Diablo 4 in einem Zustand, den viele Fans der Reihe als nicht tragbar erachteten. Es fehlten ihnen „Quality of Life“-Features wie ein Loot Filter oder Erleichterungen für Zweit-Charaktere.

Die größte Kritik erhielten jedoch die beiden mit Abstand wichtigsten Aspekte in jedem Hack’n’Slay: Endgame und Loot:

Das Endgame hat damals nur wenig geboten, bis auf ein paar der immergleichen Dungeons eigentlich nichts. Die harten Bosse waren nur für die „Bragging Rights“ da, lieferten keinen Loot.

Items waren mit weit über 200 Affixen nur schwer als Verbesserung zu erkennen, Spieler verbrachten Stunden in der Stadt, um ihren Loot zu sortieren.

Die besten Items, Uber Uniques, waren so selten, dass sie als Zeitverschwendung galten.

Die Kritik hallt bis heute nach und immer noch gilt Diablo 4 vor allem im verbitterten Teil der Community als Flop, obwohl es genau das nicht ist. Das Spiel hat nach wie vor viele Spieler, eine aktive Community und zieht neue Spieler an.

In den sozialen Medien fragen sich gerade die neuen Spieler deswegen nun, warum Diablo 4 als so schlecht unter Hardcore-Fans gilt, insbesondere im Vergleich zu Last Epoch.

Wir sprachen bereits mit den Entwicklern über die Zukunft von Diablo 4:

„Die Hälfte ist sauer, dass es nicht Diablo 2 ist“

Auf Reddit gibt es mehrere Threads neuer Spieler, die genau nach diesem Phänomen fragen. Es gehe sogar so weit, dass Teile der Community neue Spieler entmutigen wolle, Diablo 4 überhaupt zu spielen. Ein Nutzer fragt schlicht, warum alle das Spiel hassen und erhält damit über 720 Antworten auf Reddit. Die Top-Antwort fällt recht kurz aus:

Die Hälfte ist sauer, dass es nicht Diablo 2 ist. Ein Viertel ist sauer, dass es nicht Diablo 3 mit über 30 Seasons an Inhalten ist. Das restliche Viertel ist sauer, weil es nicht das Spiel ist, das PoE nach 11 Jahren Aufbau wurde.

Der Streit zwischen Fans darüber, was Diablo 4 sein soll und was nicht, hält schon seit Release an. Einige meinen sogar: Das Spiel wäre besser, wenn es nicht einfach jedem gefallen wollen würde.

Andere merken deswegen an: Wenn Diablo 4 zu Release schon die Qualitäts-Features hätte, die es jetzt hat oder die noch kommen, wäre der Hass nicht so groß. Es sei schlicht unfertig auf den Markt gekommen und nun reiche man langsam nach, was schon zu Beginn hätte da sein sollen.

Noch immer gilt, dass viele Probleme erst nach dutzenden Stunden klar werden würden. Ein anderer Reddit-Nutzer meint aber, dass er selbst auf Level 100 noch nicht gelangweilt sei. Hier gibt es Zustimmung mit dem Kommentar: Wenn Diablo 4 dann doch mal öde wird, pausiere man eben und komme später wieder.

Die Diskussion kocht gerade deswegen wieder hoch, weil zum einen der Game Pass neue Spieler bringt, zum anderen Season 4 alte Spieler zurück holt. Die anstehende Season 4 räumt mit den größten Kritikpunkten auf und sorgt deswegen gerade in der ganzen Community für Gespräche darüber, ob Diablo 4 nun „gerettet“ sei. Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zu Season 4 in Diablo 4.