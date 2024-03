Ab heute, dem 28. März, könnt ihr Diablo 4 im Game Pass spielen. Wie ihr die Möglichkeit am PC nutzt und was ihr dafür braucht, erklären wir hier auf MeinMMO.

Mit der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Blizzard-Spiele im Game Pass einziehen. Darüber wurde schon länger diskutiert. Am 15. Februar verkündete Microsoft dann, dass Diablo 4 ab dem 28. März 2024 im Game Pass verfügbar ist.

Ab heute könnt ihr also in die Welt von Sanktuario eintauchen, wenn ihr den Game Pass am PC oder auf eurer Konsole abonniert habt.

Seit wenigen Tagen ist außerdem Raytracing in Diablo 4 verfügbar. Im Video erfahrt ihr mehr:

So spielt ihr Diablo 4 im PC Game Pass

Wie kann ich Diablo 4 im PC Game Pass spielen? Um Diablo 4 am PC im Game Pass zu spielen ist es notwendig, ein Battle.net-Konto zu haben. Nachfolgend erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr dabei vorgeht:

Öffnet die Xbox-App auf eurem PC und meldet euch mit dem Microsoft-Konto an, das mit dem Abonnement für den Game Pass verknüpft ist.

Klickt Diablo 4 in der App an und wählt „Installieren“.

Wenn ihr Battle.net nicht installiert habt, werdet ihr jetzt dazu aufgefordert, das nachzuholen.

Sobald Battle.net installiert ist, werdet ihr dazu aufgefordert, euren Battle.net-Account mit eurem Microsoft-Konto verbinden.

Wenn ihr ein Battle.net-Konto habt, könnt ihr euch einfach einloggen, ansonsten erstellt ihr an dieser Stelle ein neues.

Habt ihr Battle.net installiert und eure Konten verknüpft, könnt ihr Diablo 4 starten.

Was ist der Game Pass? Der Game Pass von Microsoft ist ein Abo-Modell, bei dem man zahlreiche Spiele zu einem monatlichen Preis spielen kann – je nach Variante entweder auf der Xbox, auf dem PC oder sogar auf beiden Geräten gleichzeitig.

Folgende Modelle mit Zugriff auf das gesamte Sortiment gibt es:

Konsole: 10,99 € im Monat

PC: 9,99 € im Monat

Ultimate (PC & Konsole): 14,99 € im Monat

Eigentlich wäre die aktuelle Season 3 von Diablo 4 in ungefähr drei Wochen vorbei. Allerdings verlängerten die Entwickler die Season, um einen Test-Server ins Spiel zu bringen und das Feedback auszuwerten.

Spielt ihr durch den Game Pass zum ersten Mal Diablo 4, habt ihr also noch etwas Zeit, um euch auf die neue Season vorzubereiten, insofern ihr sie mitnehmen wollt. Wann die neue Season startet und was ihr vorher noch erledigen könnt, lest ihr hier: Diablo 4: Alle Infos zu Season 4 – Start, Features und Vorbereitung