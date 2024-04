Die besten Builds in Diablo 4 machen Billionen Schaden – Spieler sagen: „Ohne Zahlen ist viel besser“

In Diablo 4 gibt es Builds, mit denen Spieler Schaden in Billionenhöhe machen. Dabei fliegen die Zahlen nur so über den Bildschirm – aber manche Spieler finden, ohne ist’s eigentlich viel besser.

Auf Reddit diskutiert die Community aktuell über die Notwendigkeit der Schadenszahlen an sich. So schreibt „bdanred“ in seinem Beitrag am 24. April, er habe die Schadenszahlen in Diablo 4 einfach ausgeblendet, und das sei fantastisch.

Sobald man hoch genug im Level sei, seien sowieso alle Zahlen riesig. Und man könne ihm nicht erzählen, dass man tatsächlich die Anzahl der Kommas und Ziffern auf den riesigen Zahlen zählt. Andere Nutzer merken an, dass die vielen Zahlen sowieso nur dafür sorgen, dass man nicht mehr alles erkennen kann.

Hinter den Schadenszahlen verbirgt sich in Diablo 4 seit Raytracing eine bessere Grafik:

Warum ist es ohne Zahlen besser? In seinem Reddit-Beitrag schreibt „bdanred“, er habe die Schadenszahlen in Season 1 ausgeschaltet und es nie wieder rückgängig gemacht. „Du kannst tatsächlich sehen, was auf dem Bildschirm passiert. Du wirst wissen, wenn etwas stark trifft, weil sich die HP-Leiste bewegt oder [die Feinde] direkt sterben“, merkt er an und empfiehlt allen, das auszuprobieren.

In den Kommentaren stimmen ihm zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer zu. Viele bringen Punkte an, die gegen das Anzeigen der Schadenszahlen sprechen, wie in etwa:

man sehe nicht alles, was vor sich geht

die Zahlen seien bedeutungslos

sie stören die Immersion

Wie schalte ich das aus? Im Menü findet ihr die Einstellung „Anzeigemodus für Kampftexte“ unter dem Reiter „Gameplay“. Dort könnt ihr entweder alle anzeigen lassen, Schadenszahlen verstecken oder alle Zahlen für Schaden und Statuseffekte ausblenden lassen.

Mit der Einstellung könnt ihr verschiedene Anzeigemodi auswählen.

„Der Zahlendurchfall ruiniert wirklich das Erlebnis“

Was sagt die Community konkret dazu? Der Nutzer „tianvay“ merkt in seinem Kommentar auf Reddit an, er spiele die Kampagne auf seinem neuen System und sei über die Einstellung gestolpert, die Zahlen auszuschalten. „Ich werde sie nie wieder einschalten, man kann tatsächlich sehen, was vor sich geht, und das Spiel ist wunderschön.“

Der Nutzer „Cameronx88“ schreibt im Kommentar auf Reddit, er habe sie ausgeschaltet und nie wieder eingeschaltet. „Das Anschauen von Videos mit all dem Zahlendurchfall ruiniert wirklich das Erlebnis.“ Auch „StartPraYing“ meint auf Reddit, dies sei „der beste Weg, um die Welt wirklich immersiv zu erleben.“

„DannyKoll1“ schreibt auf Reddit, er habe zu Beginn keinen Build gespielt, der „verwundbar“ auslöst, weil auch das jedes Mal auf dem Bildschirm angezeigt werde. „Deshalb war ich so froh, dass sie die Option eingeführt haben, den Kampftext abzuschalten.“ Er könne den Beitragsersteller vollkommen verstehen.

Der Nutzer „E_Barriick“ schaltet die Zahlen nur ein, wenn er etwas Bestimmtes an den Training-Dummys testen wolle, schreibt er auf Reddit. Andere Nutzer wünschen sich, die Schadenszahlen differenzierter anzeigen lassen zu können, wie in etwa nur kritische Schadenstreffer oder Schadenszahlen ab einem bestimmten Wert.

Gibt es auch andere Meinungen? „Black_at_it_again_1“ äußert auf Reddit, dass das Spiel viel besser aussehe, wenn Zahlen und Statuseffekte ausgeschaltet sind. „Tom0511“ antwortet ihm: „Ich weiß nicht, ich schaue gerne zu, wie sie aufploppen.“

„Black_at_it_again_1“ merkt dazu an, dass es offenbar vielen Leuten so geht. „Aber Feinde sterben genauso, ohne dass sie von Zahlen verdeckt werden.“ Dazu schreibt „Mephistos_bane84“, er möge das auch und er wolle die Zahlen sehen, die er verursache. Andere Nutzer merken scherzhaft an, dass das Ego schrumpfe, wenn man keine großen Zahlen sehe.

Neben den fliegenden Schadenszahlen war auch der Zoom-Faktor ein Thema, über das viel diskutiert wurde. Mit Season 4 wird es eine Möglichkeit in Diablo 4 geben, mehr vom Spiel zu sehen. Die Spieler schwärmen über dieses winziges Detail: „So dumm es klingt, dafür würde ich wieder spielen“