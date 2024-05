Steam verbietet Kauf von Helldivers 2 in vielen Ländern wegen PSN

Um Helldivers 2 wird es nicht ruhig. Wegen der baldigen PSN-Pflicht hat Steam nun in über 100 Ländern den Erfolgs-Shooter verbannt.

Steam hat den Verkauf von dem Mega-Hit Helldivers 2 in vielen Ländern gestoppt. Diese drastische Entscheidung ist eine direkte Reaktion auf die Richtlinie von Sony, die eine verpflichtende Verknüpfung von PlayStation Network (PSN) und Steam-Accounts erfordert. Daraufhin reagierte die Community und strafte das Spiel mit tausenden negativen Reviews auf Steam ab.

Diese Verknüpfung, die technisch in vielen Regionen nicht möglich ist, wurde am 3. Mai aktiviert und führte zur Sperrung von Helldivers 2 in über 100 Ländern (laut SteamDB). In Deutschland gibt es den Erfolgs-Shooter noch auf Steam. In einigen Ländern gäbe es zudem einen Plattformzwang. In der Ukraine können Spieler demnach einen PSN-Account erstellen, aber brauchen dafür eine PS4 oder PS5.

Nach PSN-Zwang: Steam stoppt Verkauf von Helldivers 2 in vielen Ländern

Wozu ein PSN-Account? Eigentlich war schon von Anfang an bekannt, dass man sich für Helldivers 2 bei PlayStation registrieren muss – auch für Steam-Spieler. Diese Anforderung wurde deutlich auf der Steam-Seite des Spiels kommuniziert, bereits am Tag des Release.

Allerdings wurde diese Option aufgrund von Server-Problemen zum Start des Spiels ausgesetzt. So konnten Spieler, die das Spiel auf Steam gekauft haben, ohne einen PSN-Account spielen.

Sony hebt in der Ankündigung auf Steam hervor, dass die Verknüpfung von Konten ein entscheidender Schritt sei, um die Sicherheit der Community zu gewährleisten. Durch diese Verknüpfung könne das Unternehmen effektiv Spieler sperren, die gegen die Regeln verstoßen. Gleichzeitig werde den betroffenen Spielern die Möglichkeit geboten, Einspruch gegen diese Sperre einzulegen. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, das Spielumfeld sicher zu halten und Probleme wie Griefing und Missbrauch zu verhindern.

Vorwurf an Änderungen der PSN-FAQ stehen im Raum

Spieler haben bemerkt, dass Sony eine geringfügige Änderung an den PSN-FAQs vorgenommen habe. In den vorherigen FAQ gab Sony offenbar an, dass es optional sei, sich beim PSN anzumelden, wenn man auf dem PC spielt. Die aktualisierte Antwort besagt jedoch, dass bei einigen PlayStation-Spielen möglicherweise eine Anmeldung und Verknüpfung mit einem PSN-Konto erforderlich sei.

Hier könnt ihr den Post sehen:

CEO von Helldivers 2 spricht mit Sony über Lösungen

Während das Spiel von Arrowhead Studios entwickelt wird, fungiert Sony als Publisher und ist somit für die Vermarktung verantwortlich. Der Community Manager von Helldivers 2, Spitz , erklärte, dass die Entscheidung von Sony käme und man als Entwickler nur wenig Einfluss habe.

Der CEO des Entwicklerstudios, Johan Pilested, hat sich in einem Beitrag auf X zu Wort gemeldet. Er schreibt, dass sie mit PlayStation über Lösungen sprechen, insbesondere für Länder ohne PSN-Möglichkeit. Dabei betont er, dass die Stimme der Community gehört wurde, und er alles tue, um für sie zu sprechen – jedoch habe er nicht das letzte Wort.

Hier könnt ihr den Beitrag sehen:

Steam erstattet offenbar betroffenen Spielern Geld zurück

Betroffene Spieler können eine Rückerstattung des Kaufpreises auf Steam beantragen, selbst wenn sie das Spiel bereits über zwei Stunden gespielt haben. In der Regel bietet Steam Rückerstattungen nur für Spieler an, die weniger als zwei Stunden Spielzeit in einem Spiel haben. Sogar Spieler mit mehr als 100 Spielstunden hätten laut XboxDynasty bereits erfolgreich eine Rückerstattung erhalten.

Wann muss ich mein Konto verbinden, um spielen zu können? Ab dem 6. Mai werden neue Spieler von Helldivers 2 auf Steam dazu verpflichtet sein, ihr Steam-Konto mit einem PSN-Konto zu verbinden. Spieler, die das Spiel bereits besitzen, müssen sich ab dem 30. Mai registrieren und ihre Konten bis zum 4. Juni verknüpfen.

Wie Arrowhead und Sony nun weiter vorgehen werden, bleibt momentan abzuwarten.

