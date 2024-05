CEO von Helldivers 2 meldet sich wegen PSN-Zwang zu Wort

Ob und in welcher Form Sony auf das Feedback der Community reagiert und sich am PSN-Zwang etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.

Was sagt die Community dazu? In der Community wird die Schuld für die PSN-Pflicht bei Sony gesehen. Während Arrowhead Game Studios für die Entwicklung des Spiels verantwortlich ist, agiert Sony als Publisher für Helldivers 2.

Was sagt der CEO? Der CEO des Entwicklerstudios, Johan Pilestedt, hat sich in einem Beitrag auf X zu Wort gemeldet. Hier geht er auf die negativen Reviews ein und meint, dass er sie für gerechtfertigt hält. Er entschuldigt sich für diese Entwicklung und hofft, dass sie es wieder gutmachen und das Vertrauen zurückgewinnen können .

