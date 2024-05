Das sagt Riot zur weltweiten Aufregung um ihr Spiel: „Das Wichtigste in unseren Köpfen“

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Rabbit and Steel ist ein Liebesbrief an Final Fantasy 14

Offenbar hat das Schicksal der Streamerin einiges bei Riot Games in Bewegung gesetzt. Wir haben über den Fall der Streamerin am 15. Mai ausführlich berichtet: „Die sollten das Spiel nie wieder spielen dürfen“ – Twitch-Streamerin hat verzweifelte Bitte an Riot

Was passiert nun? Die Chefin versichert der Twitch-Streamerin, man werde „Aktionen gegen den entsprechenden Account in die Wege leiten.“ Sagt aber auch: Sie wisse, das sei nicht genug. Sie bittet die Streamerin um Entschuldigung, dass sie solche Sachen erleben musste.

