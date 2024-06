Konsolen-Spieler sind jetzt schon neidisch darauf, wie Valorant mit Cheatern auf PS5 und Xbox umgeht

Valorant ist seit dem 14. Juni 2024 auf Xbox Series und PS5 in einer Beta spielbar. Die ersten Shooter-Fans testen die Konsolen-Version des Taktik-Shooters bereits fleißig und teilen ihre Eindrücke in den sozialen Netzwerken. Eine besonders große Diskussion löste Riot durch den Umgang mit Cheatern auf PS5 und Xbox Series X aus, denn die Spieler eines anderen Taktik-Shooters sind neidisch auf das strikte Vorgehen.

Wie wird auf Konsole gecheatet? Das wohl größte Cheating-Problem in Shootern auf Konsolen ist die Verwendung von Maus und Tastatur (häufig kurz „MnK“) in Spielen, die nicht vorsehen, dass sie mit Maus und Tastatur gespielt werden. Das trifft beispielsweise auf die Konsolen-Version von Valorant zu, aber auch auf Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege.

In beiden Spielen wird die Steuerung mittels Maus und Tastatur nicht natürlich unterstützt. Spieler, die dennoch mit Maus und Tastatur spielen wollen, greifen deshalb auf sogenannte Spoofer zurück. Das sind Geräte, die der Konsole vorgaukeln, es würde ein Controller verwendet werden, obwohl das nicht der Fall ist.

Sowohl in Rainbow Six: Siege als auch in Valorant gilt die Verwendung von Maus und Tastatur auf Konsole als Cheaten. Ubisoft und Riot beziehen diesbezüglich eine klare Position und verhängen Strafen, wenn Spieler trotzdem mit Maus und Tastatur auf Konsole spielen. Die Strafen, die Riot Games in Valorant verhängt, kommen bei den Spielern jedoch deutlich besser an, als die Variante von Ubisoft.

Wie geht Valorant gegen MnK-Spieler vor? Wenn in Valorant ein Spieler mit Maus und Tastatur erwischt wird, wird er gebannt und das Match sofort beendet – niemand verliert MMR (Punkte in Ranked) oder muss seine Zeit in Spielen gegen Cheater verschwenden.

Riot Games sagt ganz deutlich:

Tastatur und Maus werden nicht unterstützt, und Versuche, sie auf der Konsole zu verwenden (z. B. Spoofing), führen zu einer Sperre. Valorant für Konsolen ist zum Spielen mit einem Controller gedacht. Entwickler von Valorant über die Verwendung von Maus und Tastatur auf Konsole via riotgames.com

Wie geht Rainbow Six: Siege gegen MnK-Spieler vor? In Rainbow Six: Siege werden Konsolen-Spieler, die Maus und Tastatur verwenden, nicht gebannt. Stattdessen gibt es seit 2023 das sogenannte MouseTrap-System.

Wenn „MouseTrap“ erkennt, dass ein Spieler auf Konsole mit Maus und Tastatur spielt, erhält dieser Spieler einen sogenannten Input-Lag. Der Input-Lag äußert sich dann beispielsweise durch verzögerte Bewegungen – der Spieler könnte seine Maus bewegen, aber die entsprechende Bewegung im Spiel erst mit einer merklichen Verzögerung ausführen.

Mit Jahr 9 Season 4 sollen zudem Spieler, die 3x bei der Verwendung eines Spoofers zum Spielen von Maus und Tastatur auf Konsole entdeckt wurden, für 90 Tage in den Spieler-Pool des PC-Matchmakings hinzugefügt werden.

„Was macht Ubisoft eigentlich seit Jahren?“

Wieso sind die Spieler jetzt neidisch auf Valorant? Ein Reddit-Nutzer hat im Subreddit zu Rainbow Six: Siege ein Video geteilt, in dem ein Spieler in Valorant auf Konsole wegen der Verwendung eines Spoofers gebannt wurde.

Der Nutzer schreibt dazu: „Valorant ist gerade erst auf der Konsole erschienen und sie haben bereits damit begonnen, Xim-Cheater zu sperren. Was macht Ubisoft eigentlich seit Jahren?“ Der Nutzer kritisiert mit seinem Post das Vorgehen von Ubisoft und wirkt neidisch auf das System von Valorant.

Hier könnt ihr das Video des Nutzers auf Reddit sehen:

Auch andere Reddit-Nutzer kritisieren das MouseTrap-System in den Kommentaren und loben Valorant für das Aussprechen von Banns. Viele Spieler wünschen sich, Ubisoft würde die Spieler ebenfalls bannen, statt ihnen nur einen Input-Lag zu geben.

Rainbow Six: Siege hat seit Jahren ein Problem mit „Maus und Tastatur“-Spielern auf Konsole. Die haben in Ubisofts Shooter einen großen Vorteil, weil es in dem Spiel keinen Aim-Assist wie in Call of Duty oder Apex Legends gibt, der die Controller-Spieler beim Zielen unterstützt.

Ubisoft muss auch bei der aktuellen Season von Rainbow: Six Siege einiges an Kritik einstecken, weil sie ein neues Feature in den Taktik-Shooter einfügten, das gar nicht gut bei den Spielern ankommt: Ubisoft überlegt sich ein neues Feature für ihren erfolgreichsten Shooter und alle hassen es direkt.