„Wie eine Techdemo und kostet 30 €“ – Der realistischste Bodycam Shooter auf Steam sorgt für gemischte Gefühle

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Alles, was bisher zu Path of Exile 2 bekannt ist – in 2 Minuten

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Was soll dieses Jahr noch bei Bodycam passieren? Die Entwickler von Bodycam teilten bereits eine Roadmap mit ihren Plänen für das restliche Jahr 2024. Zunächst stehen Bugfixes und allerlei Verbesserungen an der Performance, dem Anticheat und anderen Dingen auf dem Plan. Ebenfalls sollen bald schon neue Karten hinzugefügt werden.

Ischke schreibt auf Steam : „[…] Obwohl sich das Spiel in der Early-Access-Phase befindet und einige Bugs aufweist, sind es weit weniger, als man bei einem Spiel dieser Art erwarten würde. Der Schwerpunkt liegt auf Realismus und extrem lauten, sehr sehr lauten Waffen. Man muss sich an die Bewegungen gewöhnen und tatsächlich über seine Handlungen nachdenken. Mir macht dieses Spiel viel mehr Spaß als zum Beispiel R6 [Rainbow Six: Siege]. […]“

Final Fantasy XIV: Das sind die 2 neuen Jobs in Dawntrail – Piktomant und Viper in unter 2 Minuten

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

Die Hexe ist die neue Klasse in Path of Exile 2; zeigt im Gameplay-Trailer, was sie kann

Was ist das für ein Spiel? Bodycam ist ein First-Person-Shooter, der mit Unreal Engine 5 entwickelt wurde und vor etwa einer Woche auf Steam erschienen ist. Der Multiplayer-Shooter, in dem es ums PvP geht, hat eine Besonderheit, er lässt euch das Spiel aus der Perspektive einer Bodycam erleben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to