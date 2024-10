Die Entwickler von The Finals haben einen neuen Shooter und ihr könnt ihn jetzt kostenlos testen

Mit The Finals ist den Entwicklern von Embark Studios bereits mit ihrem ersten Shooter ein guter Erfolg gelungen. Jetzt zeigen die Entwickler, woran sie noch arbeiten und ihr könnt es ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel? ARC Raiders ist der zweite Shooter der Entwickler von Embark Studios. Das Team, das zum Teil aus Ex-Battlefield Entwicklern besteht, konnte bereits mit The Finals einen guten Shooter auf den Markt bringen.

Mit ARC Raiders soll es in eine ganz andere Richtung als The Finals gehen. Der neue Titel ist ein Extraktions-Shooter wie Escape From Tarkov oder Hunt: Showdown. In PvPvE-Gefechten geht es nicht nur gegen menschliche Gegner, sondern auch gegen Roboter, die vom Spiel selbst gesteuert werden.

Der Shooter spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit von Robotern ins Exil unter der Erde gezwungen wurde. Dort verweilen die Menschen und schicken die sogenannten ARC Raider an die Oberfläche, um Materialien zu sammeln. Einen solchen ARC Raider steuert ihr im Spiel.

Hier könnt ihr den Trailer von ARC Raiders von der gamescom 2024 sehen:

Test für den Shooter läuft bereits

Wie kann man den Shooter spielen? ARC Raiders soll erst im Jahr 2025 erscheinen. Einen Eindruck kann man sich allerdings bis zum 27. Oktober von dem Spiel machen, denn solange läuft ein technischer Test für das Spiel auf Steam.

Der Test ist der bislang größte für das Spiel, dennoch sind die maximalen Spielerzahlen limitiert. Wer das Spiel ausprobieren will, muss einfach auf der Steam-Seite des Spiels den „Zugriff anfordern“. Das Ganze ist kostenlos, das Spiel soll später jedoch 40 € kosten. Mit etwas Glück folgt einige Zeit darauf die Bestätigung per E-Mail.

Wenn ihr eine Einladung erhaltet, könnt ihr laut den Entwicklern bis zu zwei weitere Freunde einladen, die den Shooter dann zusammen mit euch spielen können. Die maximale Spielerzahl in ARC Raiders beträgt drei Spieler.

Kann man das Spiel auch auf Twitch ansehen? Nein, der technische Test für ARC Raiders ist weiterhin nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und alle Tester müssen ihre Verschwiegenheit unterschreiben. Es wird also keine Streams, Videos oder Screenshots vom Test geben.

Was ist noch über das Spiel bekannt? Bislang ist nur sehr wenig über ARC Raiders bekannt. Eigentlich sollte das Spiel schon 2022 erscheinen und wurde seitdem immer wieder verschoben.

In einer Pressemitteilung, die MeinMMO vorliegt, erklären die Entwickler, dass eine Runde etwa 30 Minuten dauern soll. Stirbt man, verliert man während einer Runde seinen ganzen Loot.

Während die Runde noch läuft, werden verschiedene Extraktionspunkte nicht mehr verfügbar sein. Auf der Karte wird es zudem Aktivitäten geben, bei denen ihr euch extra Belohnungen sichern könnt.

Wie genau sich ARC Raiders also spielt, ist bisher nicht bekannt. Die für das Genre typischen Mechaniken hat das Spiel aber wohl bereits. Für viele Fans des Spiels wird der Test die erste Möglichkeit bieten, den Shooter auszuprobieren. Seit Jahren gab es bei der gamescom 2024 das erste Lebenszeichen für den Shooter: Die Macher von The Finals zeigen auf der gamescom 2024 ihren neuen Shooter, in der Roboter die Welt bedrohen