The Finals ist ein neuer Multiplayer-Shooter, der euch als Kandidaten in eine verrückte Spielshow wirft. The Finals liefert euch dabei 3 unterschiedliche Klassen sowie unterschiedliche Waffen und Gadgets. Ihr beweist euch als Team in verschiedenen Arenen, in denen ihr eure gesamte Spielumgebung zerlegen könnt. Im März 2023 läuft die Closed Beta: Interessierte können einen Beta Key über die Steam-Seite des Spiels anfordern und mit etwas Glück an dem Playtest teilnehmen. Das Spiel wird neben PC auch für die Plattformen PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.