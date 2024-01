The Finals: Leaderboard finden – so geht es

In The Finals gibt es ein Leaderboard für die besten Spieler des Spiels. Darin kann man verschiedene Informationen über die Spieler und ihren Rank sehen.

Was ist das Leaderboard? Das Leaderboard in The Finals zeigt die besten 1.000, beziehungsweise 10.000 Spieler nach gesammelten „Fame“ an. „Fame“ nennen sich die Punkte, die man mit guten Leistungen im gewerteten Modus sammelt. Je besser das eigene Team abschneidet, desto mehr Fame erhält man als Team.

Das Leaderboard im Spiel zeigt nur die 1.000 besten, das Leaderboard auf der Website des Spiels die 10.000 besten Spielern an.

Außerdem zeigt das Leaderboard die Summe des insgesamt gesammelten Geldes im gewerteten Modus an. Im Leaderboard sieht man auch die Veränderung des Rangs in den letzten 24 Stunden sowie den aktuellen Rank im Spiel.

The Finals ist ein neuer actionreicher Shooter, der im Dezember 2023 überraschend seinen Release feierte. Hier könnt ihr den Trailer zur Open Beta sehen.

So findet ihr das Leaderboard in The Finals

Wo findet man das Leaderboard? Das Leaderboard könnt ihr auf verschiedene Wege finden. Es ist sowohl Online als auch im Spiel verfügbar.

Im Spiel geht ihr zunächst ins Hauptmenü. Dort drückt ihr auf Ligen. Im neuen Menü könnt ihr euren aktuell Rank sehen. Oben wählt ihr den Menüpunkt „Tabelle“. Dieser zeigt euch auf 50 Seiten das Leaderboard mit den besten Spielern. Ganz unten seht ihr auch, wo ihr euch aktuell befindet.

Wie kann man das Leaderboard noch öffnen? Ihr könnt das Leaderboard aber auch im Browser öffnen. Dafür gibt es gleich zwei Anlaufstellen. Eine ist die offizielle Website des Entwicklers.

Die Alternative ist ein von Fans gemachtes, verbessertes Leaderboard. Hier habt ihr einige Filter, die ihr nutzen könnt. Dabei könnt ihr zum Beispiel nach Plattform, nach Name oder nach Version filtern. Es gibt auch Leaderboards aus der Beta, falls ihr euren alten Rank nochmal überprüfen wollt. Die Website findet ihr hier.

