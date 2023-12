The Finals startet nicht oder crasht – das könnt ihr dagegen tun

The Finals ist ein neuer Shooter, auf den sich Fans des Genres stürzen können. Viele wollten das Spiel zocken, doch auf Steam könnt ihr den Shooter nicht starten oder müsst mit Crashes rechnen. Wir zeigen euch, was ihr dagegen tun könnt.

The Finals startet nicht? Das könnt ihr tun: Ihr wollt The Finals starten, doch ihr werdet mit einem schwarzen Bildschirm begrüßt? Dann solltet ihr zuerst auf die erforderlichen Systemanforderungen schauen:

Mindestanforderung Empfohlen Betriebssystem Windows 10 oder neueste Updates Windows 10 oder neueste Updates Prozessor Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen R5 1600 Prozessor Intel Core i5-9600K or AMD Ryzen 5 3600 Prozessor Arbeitsspeicher 12 GB RAM 16 GB RAM Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oder AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2070 oder AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Version 12 Version 12

Solltet ihr das richtige Setup haben, wäre ein Blick auf euren Grafiktreiber wert. Vielleicht fehlt euch ein neues Update oder ihr installiert dieses neu.

Ist mit eurem Treiber alles in Ordnung, solltet ihr eure Spieldateien überprüfen und schauen, ob diese ordnungsgemäß installiert sind. Geht dazu auf Steam in eure Bibliothek und öffnet im Auswahlmenü von The Finals den Punkt „Eigenschaften“. Klickt jetzt auf den Punkt „Installierte Dateien“ und dann auf die Schaltfläche „Dateien auf Fehler überprüfen“. Das System wird eure Dateien nun checken, und schauen, ob alles richtig installiert ist.

Sollte das Spiel immer noch nicht starten, solltet ihr eine neue Installation in Erwägung ziehen. Habt ihr euch endlich einloggen können, solltet ihr in den Einstellungen eure Grafik herunterschrauben und eure FPS festsetzen. Bei veralteter Hardware sind 60 FPS ausreichend, während bei neuer schon auf 100 – 120 FPS hochgeschraubt werden kann.

Das waren alle Optionen, die ihr bislang tun könnt. Sollte nichts davon geholfen haben, müsst ihr euch auf einen baldigen Patch gedulden.

The Finals crasht? Das könnt ihr tun: Solltet ihr euch in The Finals einloggen können, doch das Spiel schmeißt euch immer aus einer Runde, haben wir passende Fixes für euch.

Hebt eure Verknüpfung von Steam und Embark auf. Laut YoutubeSCREAM (via youtube.com) soll der Tipp aus der Community kommen. Spieler berichten davon, dass sie nach der Prozedur ohne Crashes zocken konnten. Es ist also einen Versuch wert.

Hat das nicht geholfen, könnt ihr eure Startoption für The Finals abändern. Einige User aus der Community berichten davon, dass sie ihre Startoption auf „-d3d11“ also DirectX11 geändert haben. Das soll auch damals in der Beta geholfen haben. Ihr findet die Option auf Steam unter Eigenschaften (gewünschtes Spiel) -> Allgemein -> Startoption. Dort gebt ihr „-d3d11“ und startet The Finals.

Ein letzter Tipp aus der Community ist die Deaktivierung der Aufnahmesoftware und Software, die ihr im Hintergrund laufen habt wie Musik oder Browser. Öffnet also euren Task-Manager und schließt die Programme, die ihr während euren Runden in The Finals nicht benötigt.

Das waren hilfreiche Tipps, wie ihr The Finals auf eurem PC zum Laufen bringen könnt. Welche Methoden habt ihr genutzt und hat einer unserer Tipps euch geholfen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

