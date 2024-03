The Finals Season 2 – Alles zum Start, neuen Waffen und Skins

Mit der neuen The Finals Season 2 sollen gleich zum Start neue Waffen und ein neuer Battlepass auf euch warten. Alle Infos zum Update und den Trailer zu Season 2 findet ihr hier.

The Finals ist jetzt fast seit drei Monaten draußen. Aktuell läuft noch die erste Season des Arena-Shooters, doch jetzt hat Embark Studios das Release-Datum für die kommende zweite Season von The Finals bekannt gegeben.

Außerdem haben die Entwickler einen neuen Trailer veröffentlicht, der zeigen soll, worauf sich die Spieler des Shooters in der nächsten Season freuen können.

Wann ist der Start von The Finals Season 2?

Die Season 2 von The Finals soll bereits am Donnerstag, dem 14.03.2024 starten. Die genaue Uhrzeit und ob das Spiel für die Wartungsarbeiten offline geht, ist nicht bekannt.

Bislang gab es auch Updates, bei denen man nach der Runde gebeten wurde, das Update durchzuführen. Man konnte also bis zum letzten Moment weiter spielen.

Wie sieht der neue Trailer zu Season 2 aus?

Der neue Trailer zur Season 2 zeigt neben der neuen Karte auch den neuen Spielmodus „Power Shift“, bei dem die Kandidaten auf einer schwebenden Plattform durch die Arena fliegen. Die neue Karte mit dem Namen „SYS$HORIZON“ setzt dabei auf Neonlichter.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen.

The Finals zeigt den neuen Trailer zur Season 2 Weitere Videos Mehr Videos für dich Autoplay

Welche Skins gibt es im Season 2 Battlepass?

Die Entwickler von The Finals haben noch keine genauen Angaben zum Battlepass gemacht. Allerdings wurden in der Vergangenheit die Skins des Spiels auch immer wieder in den Trailern gezeigt. Im Trailer gibt es dabei viele verschiedene Skins, Outfits und Haustiere, die man erspähen konnte. Die interessantesten Bilder haben wir euch hier in einer Galerie zusammen gestellt.

Welche neuen Waffen gibt es in The Finals Season 2?

Die The Finals Season 2 bringt neue Waffen und Gadgets ins Spiel. Auf Steam haben die Entwickler bereits mehr zu dem Update verraten. In Season 2 wird jede Klasse eine neue Waffe erhalten.

Die Lights / leichte Klasse im Spiel erhält die 93R Burst-Fire Machine Pistol. Außerdem erhält sie das Gadget „Gateway“, mit dem sich zwei Portale zum Durchreisen aufbauen lässt.

Die Mediums / mittlere Klasse im Spiel erhält die neue FAMAS Burst Assault Rifle. Dazu gibt es gleich zwei Gadgets. Eins davon ist der „Dematerializer“, mit dem sich Wände und andere Oberflächen entfernen lassen, um kurz darauf wieder zu erscheinen. Das zweite Gadget ist der „Data Reshaper“ der alle möglichen Objekte zu anderen Objekten verwandeln kann, zum Beispiel Minen in Blumentöpfe.

Die Heavy / schwere Klasse im Spiel erhält die neue KS-23 slug Shotgun. Obendrein bekommt die Klasse das Gadget „Anti-Gravity Cube“, mit dem sich ein Traktor-Strahl erzeugen lässt, der die Schwerkraft umkehrt.

Wenn ihr wissen wollt, wo ihr im Leaderboard von The Finals am Ende der Season steht, dann schaut mal hier: The Finals: Leaderboard finden – so geht es