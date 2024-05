Die hübsche Heldin aus Stellar Blade weiß ganz genau, wenn ihr unzüchtige Gedanken habt

Wenn ihr Eve in Stellar Blade zu lange anschaut, dann durchbricht sie die vierte Wand. Sie weiß ganz genau, was ihr da anstellt.

Stellar Blade überzeugt Spielerinnen und Spieler. Nicht nur das Kampfsystem bekommt viel Lob und wird von der Community gefeiert, auch die hübsche Protagonistin Eve sorgte schon im Vorfeld für viele Schlagzeilen. Auch wir bei MeinMMO haben das Spiel ausgiebig gezockt.

Dass die Optik der Androiden-Dame ein entscheidender Aspekt des Spiels sein würde, der gerne zum Verweilen einlädt, das war offenbar auch den Entwicklern mehr als bewusst. Denn wenn ihr euren Blick ein wenig über Eves Kleidung und Kurven schweifen lasst, könntet ihr plötzlich eine unerwartete Überraschung erleben.

Was macht Eve, wenn ihr sie anstarrt? In Stellar Blade verbringt man nicht nur viel Zeit mit dem Kampfsystem und dem Zerhacken von fiesen Monstern, sondern auch jede Menge Zeit mit der hübschen Eve. Dank ihrer knapp 30 Outfits ist da auch immer ordentlich was für’s Auge bei, was schon im Vorfeld zu vielen Kontroversen führte.

Was manche jedoch kalt erwischt hat: Eve weiß offenbar ganz genau, wenn ihr sie anstarrt.

Wenn man Eve nämlich für einige Sekunden nicht bewegt und stattdessen die Kamera um sie schweifen lässt, dann dauert es nicht lange, bis Eve ihren Kopf dreht und direkt in die Kamera starrt. Ganz so, als wüsste sie exakt, dass ihr deren Körper gerade genau „abcheckt“. Selbst, wenn ihr eigentlich nur einen Screenshot der hübschen Umgebung machen wolltet. Wirklich.

Ist so etwas neu? Etwas ähnliches gab es auch schon in anderen Spielen, wie etwa Nier: Automata. Auch das Spiel hatte ziemlich hübsche Hauptcharaktere und ließ freie Kamerafahrten zu. Sobald man die Kamera hier aber in einen anzüglichen Winkel verdrehte, dauerte es nur wenige Sekunden, bis sich der Hauptcharakter von alleine herumdrehte, um den Körper wieder zu bedecken und den Spieler direkt anzustarren.

Entwickler wissen offenbar sehr genau, wie ihre Spieler so ticken.

Wie nennt man sowas? Wenn solche Dinge in Spielen vorkommen, dann nennt man dies das „Durchbrechen der 4. Wand“. Dadurch wird – zumeist nicht ganz ernst – der Anschein erweckt, dass die Charaktere in einer Geschichte genau wissen, dass sie eigentlich Teil eines Spiels sind. Sie treten dann mit dem Spieler oder der Spielerin in Kontakt und nicht mehr mit den Charakteren der Spielwelt. So etwas gab es in sehr gruseliger Form auch in Baldur’s Gate 3.