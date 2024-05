Elon Musk stellt fest: Wenn man Leute kündigt, macht keiner mehr die Arbeit, er rudert erschrocken zurück

In Kooperation mit anderen namhaften Herstellern soll sie Ladeinfrastruktur für Tesla sowie inzwischen auch andere Automarken aufbauen. Es traf also diejenigen, die dafür sorgen sollen, dass möglichst bald und engmaschig weltweit Teslas rasch aufgeladen werden können – sicher eine gute Idee bei Elektroautos.

Der “Deep Dive” soll uns so tief in MMORPGs eintauchen lassen, wie nie zuvor – Was ist das eigentlich?

Was Elon Musk wahrscheinlich Freude bereiten würde, ist der Deep Dive , den wir euch in folgendem Video vorstellen.

Warum kündigt Elon Musk wichtige Mitarbeiter? Bereits vor einigen Wochen kündigte Elon Musk in seiner Rolle als CEO vom Autobauer Tesla an, Einsparungen vorzunehmen (via Der Standard ). Und der Weg der Wahl sollte sein – wie oft: Personal entlassen.

Elon Musk will bei Tesla sparen, also entlässt er Mitarbeiter. Dabei legt er allerdings eines seiner wichtigsten Teams lahm und bereut es rasch. Viele der Gekündigten bekommen schließlich erneut (elektronische) Post. Elon Musk musste seinen Fehler eingestehen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to