Musk kommentierte diesen Post salopp mit einem “Sehr merkwürdig”, was aber normalerweise ausreicht, um eine Welle von Reaktionen in Gang zu bringen. Denn jeder Post von Elon Musk wird auf Twitter/X millionenfach geteilt.

Um was für einen Post geht es überhaupt? Musk erfuhr von der Verschwörungstheorie über den Kläger von einem X-Konto mit mehr als 30.000 Anhängern, welches rechtsextreme Inhalte teilte: Ein anonymer Account postet ein Foto des Klägers mit seinen persönlichen Daten, die er auf der Social-Media-Seite seiner College-Bruderschaft gefunden haben soll. Die Bildunterschrift auf dem Foto lautete: “Nach dem Abschluss will er für die Regierung arbeiten”, womit er andeutete, dass der Kläger bei der Schlägerei dabei gewesen sein soll.

Und um auf die selbst zugefügten Wunden zurückzukommen, die Kevlar-Schuhe, denke ich, dass ich wahrscheinlich mehr getan habe, um dem Unternehmen finanziell zu schaden, als ihm zu helfen, aber sicherlich richte ich meine Beiträge nicht danach aus, was finanziell vorteilhaft ist, sondern danach, was ich glaube, dass es für die Öffentlichkeit interessant oder wichtig oder unterhaltsam ist.

Was genau sagt Elon Musk? Die HuffPost berichtet jetzt, dass der Kläger Musk gefragt habe, ob sich der Kauf von Twitter (jetzt X) auf die Art und Weise ausgewirkt habe, wie er auf der Website postet. Daraufhin antwortete Musk, dass das, was er teilt, vor und nach der Übernahme wirklich unverändert geblieben sei. Er fuhr fort:

