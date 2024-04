Gabe Newell, der Chef von Steam, hat ein neues Unternehmen gegründet. Doch sein neues Aussehen überrascht viele seiner Fans.

Gabe Newell kennen viele als den Chef hinter Valve und der Spieleplattform Steam. Nun hat Newell ein weiteres Unternehmen gegründet.

Die Firma Starfish soll sich auf die Erstellung neuronaler Schnittstellen spezialisieren, Newell wird hier als Mitgründer ausgeführt. Angeblich entwickelt das Unternehmen Technologien, die die menschliche Interaktion mit der Außenwelt verbessern sollen. Das könnte sogar Elon Musk und seinem Neuroimplantat Konkurrenz machen.

Doch Gabe Newell überraschte die Fans mit radikalen Veränderungen in seinem Aussehen.

Das neue Aussehen von Gabe Newell findet ihr bei Starfish.

Newell ist jetzt deutlich schlanker und eine gepflegtere Frisur

Was hat sich geändert? Er hat so stark abgespeckt, dass viele Fans ihn buchstäblich nicht wiedererkannt haben. Die Nutzer haben sofort bemerkt, wie sehr sich Gaben seit seinem Auftritt bei The International 2023 verändert hat. Das berichten etwa die Kollegen von Hawk.live.

Bei dem Dota-Event trat er am 20. Oktober 2023 zwar nicht persönlich auf, sondern es gab nur eine Videobotschaft von ihm: Er saß vor seinem Computer und sprach mit den Fans. Das neue Aussehen findet ihr direkt bei Starfish, das Bild haben wir euch oben zusätzlich noch eingebettet.

Social-Media-Nutzer wiesen darauf hin, dass er nicht nur abgenommen, sondern auch seine Frisur geändert hat. Seinen Vollbart hat er übrigens noch, im Gegensatz zu einem Redakteur von MeinMMO. Die Fans betonen, dass diese Veränderungen Gabe Newell wirklich gutgetan haben sollen, da er jetzt deutlich jünger aussieht als zuvor.

Gabe Newell gilt als charismatische Persönlichkeit und taucht regelmäßig in der Öffentlichkeit auf. Das unterscheidet ihn auch von anderen Firmengründern, die lieber im Hintergrund agieren. Seine Rolle als Chef nimmt er aber auch mit großem Vergnügen in kurzen Auftritten auf die Schippe und stellt sie überspitzt dar. Etwa in in einem Trailer für Zusatzinhalte zu DOTA 2.

Neben Neuroimplantaten hat aber der Chef von Steam noch ein anderes Beschäftigungsfeld für sich entdeckt: Küchenmaschinen. Aus diesem Grund hat er sogar in einem Werbespot mitgespielt, um die Firma und ihre Geräte zu unterstützen. Die ganze Story lest ihr auf MeinMMO:

