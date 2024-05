Das neuste Total War flopt auf Steam, will Fans zurückholen, verschenkt eine Erweiterung für rund 20 €

2023 erschien mit Total War: Pharaoh der neuste Teil der beliebten Reihe und endlich wieder ein historischer Teil. Bei Fans kam der aber gar nicht gut an und hat schnell an Bewertungen und Spielern eingebüßt. Von den Entwicklern gab’s dann Ende des Jahres eine dicke Entschuldigung, Geld zurück und jetzt sogar eine kostenlose Erweiterung.

Was ist los bei Total War?

2023 ist ein riesiger Streit zwischen den Entwicklern und den Fans von Total War entbrannt. Das hatte vor allem zwei Gründe.

Zum einen ist nach acht Jahren mit Fantasy-Spielen endlich wieder ein historischer Teil der Reihe erschienen, Total War: Pharaoh. Der soll aber nur ein schlechter Reskin von Troy gewesen sein, trotzdem 60 Euro kosten.

Zum anderen haben die Entwickler die Preise bei den DLCs angezogen und bei Total War: Warhammer 3 saftige 25 Euro für neue Inhalte verlangt, nachdem zuvor schon für den Geschmack der Spieler zu wenig in den Bezahl-DLCs gesteckt hatte.

Das alles ist dann so richtig eskaliert. Total War: Warhammer 3 war einige Zeit nur noch bei 19 Prozent auf Steam und damit eines der schlechtesten Spiele überhaupt. Pharaoh dagegen ist bis heute nur bei 66 Prozent (via Steam).

Die Entwickler haben sich dem Druck allerdings Ende des Jahres gebeugt und ordentlich nachgeliefert:

Das bringen die Entwickler jetzt: Im neusten Blogpost haben die Entwickler das nächste Geschenk für die Community angekündigt. Jeder Besitzer von Total War: Pharaoh bekommt eine Erweiterung kostenlos und die ist ziemlich vollgepackt:

vier neue Fraktionen: Mesopotamien, Assyrien, Mykene und Troia

80 neue Einheiten

70 überarbeitete Einheiten

einige Erweiterungen für die Map

Total War verkauft solche Expansion-Packs normalerweise als DLC für zwischen 15 und 20 Euro – oder eben 25 Euro im Fall von Warhammer 3.

„Haben die ihr ganzes Management ausgetauscht oder was?“

Pharaoh geht’s auf Steam gerade absolut nicht gut. Mit etwas über 600 Spielern in der Spitze dümpelt es deutlich hinter älteren Teilen wie Rome, Rome Remastered, Empire, Attilla, Three Kingdoms und anderen. Selbst alle drei Warhammer-Teile haben mehr Spieler, wobei Warhammer 3 mit fast 80.000 Spielern die Liste anführt (via steamcharts).

Ob das erneute Geschenk die Fans zurückholt oder sogar neue anlockt, muss sich zeigen. Die Community zeigt sich allerdings positiv überrascht und freut sich tierisch über die Ankündigung.

Auf Reddit, wo sonst mittlerweile wenig los ist, haben hunderte Nutzer kommentiert. Dort heißt es etwa: Das Geschenk käme völlig unerwartet. Man habe eher gedacht, dass Entwickler Creative Assembly das Spiel einfach sterben lasse. Die Fans sind guter Dinge, wenn auch immer noch etwas angekratzt:

Wenn das Spiel mit Mesopotamien und Griechenland gestartet wäre, wäre es vermutlich deutlich besser angekommen. Aber besser spät als nie.

Die Spieler fragen sich, woher der plötzliche Sinneswandel kommt. Es sei äußerst ungewöhnlich, dass ein Studio sich plötzlich so sehr um seinen Ruf schere und so viele Geschenke raushaue.

Total War ist ohnehin gerade am Aufsteigen. Neben der kostenlosen Erweiterung für Pharaoh gab es kürzlich einen neuen DLC für Warhammer 3 und der hat es so richtig in sich: Manor Lords auf Steam ist mir ab heute wieder total egal, Warhammer wird mich hunderte Stunden beschäftigen