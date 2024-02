Großes Warhammer-Spiel für 60 € vermasselt es böse mit den Fans auf Steam – Will jetzt lieb sein

Man spricht dann noch einige Kritik-Punkte der Spieler an, die etwas absurd klingen und nur nachvollziehbar sind, wenn man sich mit Warhammer auskennt, etwa ob ein bestimmter Beastman Tzaangors denn einen Schnabel hat oder nicht. Das war offenbar für einige Warhammer-Fans ein Punkt, bei dem sie die Entwickler am liebsten Tzeentch geopfert hätten.

In Zukunft wolle man Spieler mit besseren und abwechslungsreicheren Optionen für ihre Armeen bestücken. Die Community empfinde so leidenschaftlich für das Spiel wie die Entwickler.

Das will man jetzt besser machen: Die Entwickler haben jetzt eingesehen, dass der 25 €-DLC einfach zu wenig bot, für das, was man an Geld wollte. Deshalb wertet man den DLC jetzt nachträglich auf. Der Patch 4.2 wird den Besitzern des DLCs nun einige neue Inhalte bieten:

Die Reihe „ Total War: Warhammer “ bot eigentlich immer herausragend gute und beliebteste Strategie-Spiele. Aber bei Teil 3 gab es bislang nur Ärger. Die Steam-Reviews sind auf 60 % positiv abgerutscht. Das Hauptspiel kostet 60 €, der 25€-DLC „Shaows of Change“ wurde 2023 scharf kritisiert. Jetzt will man bei Total War wieder andere Töne anschlagen und bringt im Februar 2024 Geschenke.

