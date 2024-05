Kennt ihr noch das fliegende Haus mit den Ballons aus „OBEN“ von Disney? In dem könnt ihr jetzt wohnen

Im Jahr 2009 erschien mit „OBEN“ (auf Englisch: „Up“) einer der besten Animationsfilme von Pixar und Disney der vergangenen 25 Jahre. Jetzt könnt ihr das fliegende Haus von Carl Fredricksen via Airbnb mieten. Ihr solltet jedoch mit großer Höhe gut klarkommen.

Moment, das ist kein Scherz, oder? Nein, ehrlich nicht! Der Übernachtungs-Spezialist Airbnb hat mit den „Ikonen“ eine neue Kategorie von Mietunterkünften angekündigt, die sich um Größen aus Musik, Film, Fernsehen, Kunst, Sport und anderen Bereichen drehen.

Besonders gut hat uns dabei ein Angebot aus Abiquiú, New Mexico gefallen. In diesem können Interessierte tatsächlich das schnuckelige Haus von Carl Fredricksen aus dem ganz wunderbaren Animationsfilm „OBEN“ mieten.

Ähnlich wie im Film geht es dank 8.000 schwebenden Luftballons (und eines Krans) in die Lüfte. Aber auch die Inneneinrichtung weckt viele Erinnerungen an die Geschichte von Carl, seiner großen Liebe Ellie und dem jungen Pfadfinder Russell. Auf der Angebotsseite von Airbnb findet ihr diverse Bilder des Hauses und weitere Infos.

Sollte ich „OBEN“ gesehen haben? Unbedingt! Bereits der Prolog, in dem die Beziehung von Carl und Ellie beleuchtet wird, ist einfach nur herzallerliebst erzählt. Euch erwarten neben dem fliegenden Haus die spannende Reise zu den Paradise Falls, sprechende Hunde und ohrwurmige Musikstücke.

Es kommt nicht von ungefähr, dass „OBEN“ bei den Oscars 2010 die Goldjungen für „Bester Animationsfilm“ und „Beste Filmmusik“ einsacken konnte. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von etwa 735 Millionen US-Dollar (bei Produktionskosten in Höhe von 175 Millionen US-Dollar) gehört „OBEN“ zu den erfolgreichsten Filmen, die Pixar jemals gemacht hat.

Bei Airbnb gibt’s auch die Mansion der X-Men aus den 90ern. Mehr dazu gleich, hier erst der Trailer:

Was für Ikonen-Angebote bietet Airbnb noch an? In New Castle, New York, erwartet euch die X-Mansion, die euch in die 90er-Jahre zurückkatapultiert. Wer die Augen aufhält, findet mehr als 100 einzigartige Stücke aus der „X-Men“-Geschichte. Im „War Room“ probiert ihr den Cerebro-Helm an. Im „Danger Room“ trainiert ihr für kommende Einsätze.

Pünktlich zum Kinostart von „Alles steht Kopf 2“ könnt ihr es euch ab Juni aber auch im Kontrollzentrum von Riley gemütlich machen. Probiert lustige Hebel und Knöpfe aus, hängt mit Emotionen wie Wut oder Angst ab und verbringt eine erholsame Nacht im Traumstudio.

Welches Haus wäre euer Favorit für eine oder zwei Übernachtungen? Verratet es uns in den Kommentaren! Wir hatten übrigens schon einmal eine News zu einem Airbnb-Angebot der etwas anderen Art: Ein Nutzer vermietet seinen teuren Gaming-PC mit Nvidia-Grafikkarte und weiß nicht, wie gefährlich das sein könnte