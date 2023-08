Ein Nutzer vermietet seinen teuren Gaming-PC mit Nvidia-Grafikkarte und weiß nicht, wie gefährlich das sein könnte

Ein Gamer berichtet, dass ein Nutzer seine Wohnung mit einem Highend-Gaming-PC mit Nvidia-Grafikkarte vermietet. Die Community versetzt das in ungläubiges Staunen.

Würdet ihr eure Wohnung, inklusive teurer Hardware, an eine wildfremde Person vermieten? Ohne zu wissen, ob dieser Jemand damit sorgsam umgeht? Die Mehrheit würde vermutlich mit dem Kopf schütteln.

Doch ein Gamer berichtet nun auf reddit, dass er über Airbnb eine Wohnung gebucht habe, die mit zwei leistungsstarken Gaming-PCs ausgestattet sei. Airbnb ist ein Online-Portal zur Buchung und Vermietung von Unterkünften.

In einem der beiden Gaming-PC steckt eine RTX 4090, die allein schon 1.600 Euro kostet. Im zweiten System steckt “nur” eine RTX 2070. In der Wohnung befinden sich aber zusätzlich noch ein 3D-Drucker und eine HoloLens 2, wobei es sich um eine Mixed-Reality-Brille handelt.

„Zu viel Vertrauen in die Menschheit“

Wie reagiert die Community? Ziemlich fassungslos. Denn viele glauben, dass der nicht bekannte Vermieter einfach zu viel Vertrauen in die möglichen Mieter habe. So schreibt jemand mit den meisten Upvotes in den Kommentaren: „Das Vertrauen, das diese Leute in die Menschheit haben, ist unglaublich.“

Andere glauben, dass die Vermieter einfach reich genug sind „und sich nicht darum kümmern müssen, ob ein paar Tölpel den Scheiß klauen.“

Wieder andere sagen, dass man dem Vermieter ebenfalls nicht trauen dürfe. Immerhin könnte der Besitzer der Systeme Keylogger installiert haben, um sensible Daten auszuspionieren.

Es gibt aber auch beschwichtigende Stimmen, die sagen: Die Leute seien alle viel zu paranoid und würden hinter jedem netten Angebot gleich eine Falle sehen. Nicht jeder Mieter würde gleich Diebstahl begehen und nicht jeder Vermieter betreibe gleich Spionage, um seine Kunden zu hintergehen.

In einer Sache sind sich aber tatsächlich alle einig: Den eigenen Gaming-PC würde man sicher keiner fremden Person zur Miete anbieten.

Auch richtige Hotels haben bereits Gamer für sich entdeckt

Grundsätzlich gibt es solche ausgestattete Wohnungen. So suchen etwa Streamer oder E-Sportler gerne solche Orte, um in Ruhe streamen zu können oder sich auf ein künftiges Turnier vorzubereiten.

Gibt es Hotels für Gamer? Ja, die gibt es tatsächlich. Und voll ausgestattete Gaming-Systeme in Hotelzimmern sind übrigens nichts Ungewöhnliches. Denn auch große Firmen haben Gamer bereits als reisende Zielgruppe entdeckt.

Neben Kultur und Tourismus möchte man Spielern den gleichen Komfort und die gleiche Performance wie am heimischen Schreibtisch bieten. Aber auch Streamer und E-Sportler sind eine beliebte Zielgruppe für solche Angebote, die gerne unterwegs arbeiten oder sich vorbereiten möchten.

Ein Hotel wirbt etwa mit Gaming-PCs mit RTX-3000-GPU in jedem Zimmer, die Preise beginnen ab 70 Euro pro Nacht und fallen damit überraschend human aus. Mittlerweile findet ihr solche Gaming-Hotels nicht nur in China, sondern auch in Japan oder in den Niederlanden. Und diese sind durchaus erfolgreich und bei ihren Kunden ziemlich beliebt.

Dennoch liegt der Schwerpunkt solcher Gaming-Herbergen insgesamt vor allem in asiatischen Ländern, wo sich die meisten solcher Hotels befinden. Eine europäische Alternative wäre immerhin das „The Arcade Hotel“ in Amsterdam.

Hotels entdecken Gamer als Zielgruppe, schaffen Gamer-Paradiese