Vorsicht vor fremden USB-Sticks: Ehemaliger Student zerstört Uni-Computer im Wert von 47.000 Euro

Dieser Fall zeigt, dass Technik, die ursprünglich einem wichtigen Zweck dient, auch auf böswillige Weise genutzt werden kann. Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt eines deutschen Künstlers. Die Dead-Drops, die einen Offline-Datenaustausch zwischen Gleichgesinnten ermöglichen, können leider auch von Kriminellen für die Verbreitung von Schadsoftware genutzt werden: In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Was hat der frühere Student gemacht? Ein Mann hat 2019 im College of Saint Rose (Albany, New York) insgesamt 59 Computer, 7 Monitore und PC-gestützte Podien mit offenen USB-Steckplätzen zerstört. Da sein Studium bereits 2017 endete, war er zum Zeitpunkt der Tat kein Student mehr.

USB-Sticks unbekannter Herkunft sollten nie bedenkenlos an den eigenen Rechner angeschlossen werden. Fremde USB-Datenträger können versteckte Computerviren enthalten, die nur in Ausnahmefällen nicht darauf ausgelegt sind, Schaden anzurichten.

Ein früherer Student hat an einer Uni 59 PCs und andere technische Geräte per Stromschlag zerstört. Der dafür eingesetzte USB-Killer-Stick hat einen Hardware-Schaden von über 47.000 Euro verursacht.

