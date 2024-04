Ein 15-Jähriger erschuf einen der ersten Computerviren der Welt, weil ihm seine Freunde auf die Nerven gingen

Diese Geschichte zeigt, wie sich einer der ersten Computerviren, damals noch ohne Internetzugang, verbreiten konnte. Vor 14 Jahren hat ein deutscher Künstler ein Projekt gestartet, dass im Grunde ein Offline-Netzwerk darstellt. Aber auch seine Dead Drops sind nicht vor Viren und anderen Schadprogrammen sicher: In Deutschland gibt es über 400 USB-Sticks, die aus Wänden herausragen – Was ist das „Dead Drops“-Projekt?

Unglaublich. Ich habe so viel Zeug für den Apple II programmiert: Adventure-Spiele, Compiler, ein Betriebssystem. Und der dümmste Hack, den ich je geschrieben habe, hat am meisten Interesse erzeugt, bis heute. Viren sind heute viel zu verbreitet. Man kriegt den Geist nicht in die Flasche zurück. Der einzige Trost, den ich finde, ist der, dass der Geist ohnehin herausgekommen wäre. Aber es ist ein großer Spaß, der erste zu sein, der ihn herausgelassen hat.

