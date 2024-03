Steve Jobs testete neue Mitarbeiter mit tückischen Tricks bereits beim Bewerbungsgespräch

Steve Jobs war kein einfacher Chef und stellte hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter bei Apple. Die Bewerberauswahl erklärte er zur Chefsache, weil ihm eine Eigenschaft besonders wichtig war.

Unternehmen brauchen neue Mitarbeiter, wenn sie wachsen wollen. Das war auch dem ehemaligen Apple-CEO Steve Jobs bewusst. Aus diesem Grund nahm Jobs selbst an Vorstellungsgesprächen teil.

Jobs testete die Bewerber auf eine eigenwillige Art. Er kritisierte ihre vorherige Arbeit und beobachtete die Reaktion darauf. Dadurch erkannte er, ob jemand den hohen Ansprüchen bei Apple gewachsen war.

Steve Jobs ärgerte Bewerber, um sie zu testen

Was hat Steve Jobs gemacht? In dem Buch „In the Company of Giants: Candid Conversations With the Visionaries of the Digital World“ erzählte der ehemalige Chef von Apple, wie wichtig ihm seine eigene Beteiligung an Vorstellungsgesprächen für neue Mitarbeiter war.

Jobs erklärte das Recruiting zur Chefsache. Darüber sagte der im Jahr 2011 verstorbene Visionär:

Ich widme einen Tag pro Woche der Unterstützung bei Einstellungen. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die man erledigen kann. Steve Jobs im Buch „In the Company of Giants: Candid Conversations With the Visionaries of the Digital World“

Im Gespräch mit einem Bewerber kritisierte Jobs dessen vorherige Arbeit. Dafür informierte er sich vorab über die alte Tätigkeit. Er nannte sie gegenüber dem potenziellen neuen Mitarbeiter eine Katastrophe und fragte: „Wieso hast du daran gearbeitet?“

Wieso tat er das? Er ärgerte potenzielle Mitarbeiter mit dieser Kritik, weil er wissen wollte, wie sie darauf reagierten. Entweder verteidigten Bewerber ihre vorherige Arbeit oder sie knickten ein und stimmten Jobs zu.

Auf diese Weise prüfte er, ob sein Gegenüber über bestimmte Eigenschaften verfügten. Er suchte nach neuen Talenten, mit einem festen Willen und einer starken Persönlichkeit.

Gegenüber Jobs ist sein Nachfolger Tim Cook von den Fähigkeiten seiner Mitarbeiter überzeugt und konzentriert sich lieber auf seinen eigenen Aufgaben.

Warum war ihm das wichtig? Steve Jobs galt als schwieriger Chef und wollte keine Ja-Sager in seinem Team bei Apple haben. Er brauchte gelegentlich auch mal Gegenwind bei seinen Entscheidungen. Daher wollte Jobs nur Personen einstellen, die seinen Test im Vorstellungsgespräch bestanden.

In der Anfangszeit von Apple stellten Steve Jobs und sein Mitgründer Steve Wozniak viele neue talentierte Mitarbeiter ein. Das 3. Gründungsmitglied hatte das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verlassen und war an diesem Prozess nicht mehr beteiligt.

Da Apple schnell wuchs und man entsprechend auf Veränderungen im Unternehmen reagieren musste, benötigte man Mitarbeiter, die dem gewachsen waren.

Steve Jobs war bei der Einstellung neuer Mitarbeiter sehr eigenwillig. Ein ähnliches Verhalten zeigte er aber auch, wenn es darum ging, Personen zu entlassen. Eine Mitarbeiterin musste mehrfach gehen, nahm dem verstorbenen CEO von Apple dies aber nicht übel: Mitarbeiterin wurde 5-mal von Steve Jobs gefeuert und sie dankt ihm für diese Erfahrung