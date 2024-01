Eine Gesetzeslücke in Kalifornien ermöglichte es ihm daher, einen Wagen ohne Kennzeichen zu führen. Dort gemeldete Kraftfahrzeuge mussten erst spätestens nach einem halben Jahr ein Nummernschild tragen. Also wechselte Jobs alle 6 Monate sein Leasingfahrzeug.

Er gab außerdem an, Äpfel zu mögen. Gleichzeitig hatte am Tag der Firmengründung nur wenig Zeit für die Namenswahl. Dokumente aus dieser geschichtsträchtigen Zeit werden heute für viel Geld gehandelt.

