Mitarbeiterin wurde 5-mal von Steve Jobs gefeuert und sie dankt ihm für diese Erfahrung

Wie denkt die ehemalige Mitarbeiterin heute darüber? Auch Cunningham musste sich der Arbeitsweise von Jobs unterordnen. Viele Angestellte eckten damit an und empfanden dies als toxisches Verhalten. Für die Marketing-Spezialistin wiederum waren diese Schwierigkeiten im Umgang mit ihm notwendig. Er hat ihr geholfen, in dem, was sie tut, besser zu werden und über ihre bisherigen Grenzen hinauszugehen.

Was hat Jobs mit seinen Mitarbeitern gemacht? Wurde jemand seinen Ansprüchen nicht gerecht, warf er mit scharfer Kritik um sich, manchmal auch mit Gegenständen in Richtung desjenigen. Gelegentlich zögerte er nicht lange und trennte sich von Teilen der Belegschaft, auch wenn er diese für das Unternehmen als wichtig ansah.

Diese Eigenschaften haben auch seine Angestellten zu spüren bekommen. Eine ehemalige Mitarbeiterin berichtet von ihrer Zusammenarbeit mit Jobs. In dieser Zeit wurde sie 5-mal gefeuert und ist heute dafür dankbar. Wie es dazu kam, lest ihr hier.

