Apple sagt, dass das iPhone 15 Pro „die beste Spielekonsole“ sein wird, will aber keine Konkurrenz für PS5 und Xbox sein

Damit wird erstmals in einem Smartphone Hardware-Raytracing unterstützt, den Chip stellt TSMC erst einmal exklusiv für Apple her. Die verbesserte Neural Engine soll außerdem anspruchsvolle Spiele stemmen können.

In einem Gespräch mit IGN erklärte Jeremy Sandmel, Apples Senior Director of GPU Software, dass man bei Apple große Pläne habe. So glaubt Sandmel, dass das iPhone 15 Pro “die beste Spielkonsole sein wird”, ohne Ausnahmen.

In wenigen Tagen erscheinen Apples neue Smartphones der 15er-Reihe. In einem Interview mit IGN erklärte Apple jetzt, dass man mit seinem neuen iPhone große Pläne habe. Denn man wolle nicht weniger als die “beste Spielekonsole” schaffen. Apple verweist auf das alte Sprichwort: “Die beste Spielkonsole ist die, die man bei sich hat.”

